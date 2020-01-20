非洲女首富「靠父幹」謀利約171億　安哥拉前總統千金資產遭凍結

安哥拉前總統多斯桑托斯（José Eduardo dos Santos）的女兒伊莎貝爾（Isabel dos Santos）被踢爆，靠她父親在這個油產豐富國家掌權近40年而獲特惠待遇和機會，累積到現在估達22億美元（約港幣171億）的財富，成為全非洲最富有的女人。

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伊莎貝爾絕大多數的時間都住在倫敦，她在非洲和歐洲各地都有資產和持股，廣及銀行、電信、電視、水泥、鑽石、酒類、超市和房地產。

伊莎貝爾和她的丈夫多科洛（Sindika Dokolo）否認他們的財富受益於裙帶關係或涉及貪腐，聲稱旗下員工和法律顧問的電腦遭入侵，他們是安哥拉新總統所領導、出於政治動機的獵巫對象。

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根據《衛報》取得羅安達解密（Luanda Leaks）大量機密文件，並參與「國際調查記者同盟」（ICIJ）領軍的調查發現，與伊莎貝爾、多科洛及其合夥人有關的大約400家公司組成了一個不透明網絡，這些公司多數在境外，由歐美管理顧問、會計師和律師提供管理協助。

調查資料顯示，安哥拉國營石油公司Sonangol把葡萄牙石油公司Galp的持股賣給了多科洛，當初他獲得貸款支援僅支付1100萬歐元，現在這筆股權價值7.5億歐元，成為這對夫婦最有價值的資產。

安哥拉國營石油公司Sonangol把葡萄牙石油公司Galp的持股賣給了多科洛．這筆股權價值7.5億歐元，成為這對夫婦最有價值的資產。（Facebook@Isabel dos Santos）

資料也顯示，在伊莎貝爾還擔任國營石油公司董事長期間，曾下令付給顧問公司總計1.15億美元，該款項透過一家由她的合夥人控制的杜拜公司處理。

另外一家有國營鑽石公司參與的合資企業，據稱造成2億美元的公共債務，以支持一個多科洛有持股、表現欠佳的瑞士珠寶品牌。

還有兩家伊莎貝爾的公司及其分包商，原想從安哥拉首都盧安達的杜拜式房地產開發案中收取5億美元費用，後來被新任總統以「虛報發票金額」和「補償不成比例」為由取消。

三周前，安哥拉檢察總長宣布凍結伊莎貝爾、多科洛及其首席顧問的名下資產（Facebook@Isabel dos Santos）

三周前，安哥拉檢察總長宣布凍結伊莎貝爾、多科洛及其首席顧問的名下資產，指控他們與安哥拉國營石油和鑽石公司的往來「侵害」國家約10億美元。伊莎貝爾去年9月已因執掌Sonangol期間的作為遭刑事調查。

多斯桑托斯在任時將經濟中最有價值的部門收歸國有，然後再選擇有軍政關係的人分享。結果讓這個非洲第二大產油國得到全球最腐敗國家之一的名聲，在國際透明組織的全球清廉印象指數排行榜上幾乎墊底。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】