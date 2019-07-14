從百大富豪榜盤點4大英雄身價排名！羅拔唐尼屈居31？首富竟是…

你覺得最有錢的Marvel英雄是哪位呢？根據福布斯的全球百大富豪排行榜，鐵甲奇俠居然不是第一名啊！

美國財經雜誌福布斯每年都會公布「全球百大富豪榜」，上榜的人物不一定是企業家或是商業鉅頭，在排行榜上也常會看到歌手、演員或是運動家，讓大眾再次驚訝於他們的吸金能力。

即睇「福布斯全球百大富豪榜」▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

雖然小編說得有點浮誇，但英雄們可真的有在全球百大富豪榜上喔！

NO.24 基斯咸士禾夫｜雷神｜身價7640萬美金

新作《MIB星際戰警：跨國行動》甫上映就再次迷倒千萬觀眾的索爾，不僅名列百大富豪第24名，更是Marvel英雄中最有錢的人，打敗了貴氣公子哥鐵甲奇俠。

不過基斯咸士禾夫不只親民、有錢又帥氣之外，他更是一個愛家的好男人，隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》宣示了Marvel英雄的故事暫告一段落後，基斯咸士禾夫也宣布暫時息影，因為他想要多花時間陪伴愛妻與小孩們。

基斯咸士禾夫時常在社群媒體上放閃。（IG@chrishemsworth）

不過身為基斯咸士禾夫迷的你不用擔心，他曾在接受外媒訪問時表示「我願意再演出雷神，我真的愛死他了」，代表他仍對演戲保有熱情，讓大家一起期待充電後的他回歸大螢幕囉！

基斯咸士禾夫於《復仇者聯盟4：終局之戰》變成「肥雷神」仍大受歡迎。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 21 + 20 + 19

NO.31 羅拔唐尼｜鐵甲奇俠｜身價6600萬美金

羅拔唐尼不只在戲裏是個貴公子，在戲外也是個鈔票製造機，榮登福布斯排行榜第31名！而不當鐵甲奇俠後的羅拔唐尼都在做甚麼呢？最近就有網友在路上巧遇他，身為當紅明星的他私底下卻是相當低調。

羅拔唐尼戲裏是個貴公子，戲外卻意外地低調。（《鐵甲奇俠》劇照）

+ 22 + 21 + 20

從網友拍到的照片可以看見羅拔唐尼穿着素面T-Shirt、頭戴毛帽，一身休閒的騎着腳踏車，而身上大包小包的儼然是剛購物完；如此居家的模樣雖然少了鐵甲奇俠Tony Stark的貴氣，但也讓網友們感受到鐵甲奇俠已出道超過10年的滄桑感。

NO.47 施嘉莉祖安遜｜黑寡婦｜身價5600萬美金

身為「復仇者元老」的女英雄「黑寡婦」，出場時酷帥又性感的模樣迷倒了少男少女們，雖然黑寡婦不曾是英雄電影中的主角，但她的人氣可是一路高漲，不比其他英雄們還差。

而身為黑寡婦死忠粉絲的影迷們也相當期待，近期由施嘉莉祖安遜出演同名的獨立電影《黑寡婦》也已經在上半年如火如荼的拍攝，而且導演Cate Shortland還是Marvel影史上第一位女導演，令人期待。

施嘉莉祖安遜身價5600萬美金，於百大富豪榜排名47。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 6 + 5 + 4

NO.73 基斯伊雲斯｜美國隊長｜身價4350萬美金

美國隊長正義、熱心助人的個性正是復仇者們的精神象徵，而早在前些日子，也就是《復仇者聯盟4：終局之戰》殺青之際，他就在Twitter上「感謝這個角色帶來的回憶」，讓不少粉絲早有了道別的心理準備。

雖然基斯伊雲斯不會再演出「美國隊長」一角，不過曾出演百老匯音樂劇與其他類型電影的他，想必還是會以不同的面貌出現在我們眼前的！

基斯伊雲斯身價4350萬美金，於百大富豪榜排名73。（復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 6 + 5 + 4

那麼本屆全球第一名的富豪是誰呢？那就是美國流行天后Taylor Swift！身為流行歌手的她不只作品常登上音樂排行榜，這次她以身價1.85億美金獲得全球首富的頭銜，再一次讓人甘拜下風。

Taylor Swift以1.85億美金成為全球首富。（IG@taylorswift）

延伸閱讀：

漫威英雄的12星座！星爵射手不意外、鋼鐵人「這麼硬」果然是他

圖／「鋼鐵人」11年紅盔甲穿膩了！小勞勃道尼私下穿搭反差萌

《復仇者4》不是結束！這6部英雄獨立電影網友敲碗「竟然有他」

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】