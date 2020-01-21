韓國將清海部隊作戰範圍擴至霍爾木茲海峽

韓國國防部1月21日表示，考慮到當前中東局勢、韓國公民安全和船舶自由航行，政府決定暫時將清海部隊作戰範圍擴至霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

美國盟國眾多，答應共同為霍爾木茲海峽護航的寥寥無幾，如日本、伊拉克已在2019年婉拒。圖為2015年12月30日，韓國海軍清海部隊官兵在「崔瑩」號驅逐艦甲板上列隊排成「2016」字樣跨年，祝福韓國。（新華社）

國防部指出，清海部隊作戰範圍將從亞丁灣海域擴至阿曼灣和阿拉伯灣，在韓軍指揮下執行保護韓國公民和船舶的任務。清海部隊將單獨執行作戰，必要時會同國際海上安全聯盟（IMSC，即霍爾木茲海峽護航聯盟）開展合作。

行動屬韓軍單獨派遣部隊執行作戰，不參與美國的護航聯盟。外交部已經告知伊朗上述決定。美國國防部表示歡迎。

美軍擊殺伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，中東局勢變得緊張，美國向盟友韓國施壓要求派兵到霍爾木茲海峽。韓國放送公社（KBS）1月7日報道，美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）表示：「韓國也從中東獲取大量的能源資源。我希望韓國能夠向那個地方（霍爾木茲）派遣兵力。」