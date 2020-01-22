亞馬遜創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）手機2018年被駭，英美傳媒1月22日報道，貝佐斯僱用的科學鑑識專家團隊認為，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）使用的WhatsApp帳號與本案有直接關係，團隊對此結論有「中等至高等」的信心。

貝佐斯手機2018年5月1日收到穆罕默德王儲WhatsApp帳號傳來看似無害事實上卻含有惡意檔案的影片之後，立即開始祕密分享大量數據。

兩人出席洛杉磯一場晚宴時交換號碼，穆罕默德當時赴美和一些美國頂尖總裁見面，希望吸引他們投資沙特。數周後，穆罕默德透過WhatsApp傳送這段影片。

報道指出，兩人關係因沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死急轉直下。卡舒吉經常在貝佐斯擁有的《華盛頓郵報》專欄批評穆罕默德王儲的專制領導。《華郵》報道卡舒吉2018年10月如何在沙特駐伊斯坦堡大使館被沙特秘密小組殺害後，貝佐斯和《華郵》被沙特Twitter小組盯上。

美國小報揭露貝佐斯婚外情後，貝佐斯團隊去年表示，有很大的信心認定沙特駭入貝佐斯的手機並且得到私人資訊。不過，近期的科學鑑定分析是第一個直接指涉穆罕默德所使用WhatsApp帳號的證據。

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《衛報》報道，穆罕默德王儲吸引更多西方投資人的努力可能受影響。美國國安會前中東專家米勒（Andrew Miller）表示，王儲可能認為，如果掌握貝佐斯把柄，可以影響《華郵》的卡舒吉案報道。

另有英國傳媒報道指出，由FTI諮詢公司網絡專家法蘭特（Anthony J Ferrante）領導的科學鑑定專家團隊指出，貝佐斯經WhatsApp收到王儲影片檔案數小時內，「大量且未經授權數據從手機流出，擴大且持續了數月」。手機流出的數據約數十GB，但明確內容和用途目前不詳。

貝佐斯發言人拒絕回應評論要求，但表示貝佐斯正與「主管機關合作」。

沙特阿拉伯否認指控。一名沙特官員表示，「沙特並不會執行非法的活動，也不會寬容這類活動」，並要求把所謂的證據拿出來，以便沙特證明是不實指控。

亞馬遜創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）手機2018年被駭，流出的數據約數十GB。（Getty）

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