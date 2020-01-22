特朗普環保少女狹路相逢　達沃斯論壇不點名互批

美國總統特朗普與瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）1月21日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇上隔空交鋒。特朗普在演講中指環保人士是滿口末日論的「長年厄運先知」（the perennial prophets of doom），及後發言的通貝里就反擊，指各國領袖經常空口講白話。

特朗普在主題演講中宣布，加入論壇的倡議，協助在全球種植1萬億棵樹。他又不點名批評環保分子，稱「為擁抱明天的可能，我們必須拒絕那些長年厄運先知，以及他們的末日預言。」特朗普未有點名提到通貝里，不過她當時正坐在觀眾席上。

達沃斯：通貝里指各國領袖經常空口講白話。（AP）

通貝里及後致辭時亦不指名道性反擊，指各國領袖經常空口講白話。她指我們的家園仍在燃燒，而大家的不作為等同火上加油。她又直指植樹措施成效將甚微，不足以應對氣候變化。

16歲的通貝里與特朗普可謂一對「冤家」。她2019年9月23日在聯合國大氣候峰會上偶遇特朗普時，變臉盯住特朗普；她又在發言時以「你們怎敢這樣（How dare you）？」抨擊各國領袖，得到網民不少掌聲。

通貝里2019年12月11日獲選《時代》年度風雲人物（Person of the Year），特朗普隨後在Twitter形容是「荒謬」（ridiculous），又叫通貝里應該要學會控制脾氣、要放鬆。