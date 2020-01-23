【武漢肺炎】美更新中國旅遊健康警示　英籲國民如非必要勿赴武漢

美國確診首宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例後，美國國務院周三（22日）更新前往中國的健康警示；英國外交部亦呼籲國民如非必要，不要前往武漢。

美國國務院領事事務局網站更新有關武漢肺炎的訊息，提醒公眾美國疾病控制與預防中心已將前往中國的健康警示提升至第二級。 （網頁截圖）

美國國務院領事事務局網站更新有關武漢肺炎的訊息提醒公眾，美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周二（21日）已將前往中國的健康警示，從原先第一級提升至第二級。

同時，CDC宣佈，除了三藩市、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場亦將對來自武漢的直航與間接航班旅客進行篩檢。

國務院提醒有意前往武漢的民眾應避免與病患接觸、避免前往家禽市場或與動物接觸、常用肥皂洗手至少20秒鐘，或使用酒精類洗手液清潔，並建議年長或抵抗力差者前往武漢前應先諮詢醫生。

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另外，英國外交部表示，鑑於最新的醫療資訊，包括該病毒能人傳人的報道，以及中國當局的建議，呼籲國民如非必要，最好不要前往武漢，「英國國民的人身安全一直是我們的關注重點，我們建議前往中國的英國國民保持警惕。」

（綜合報道）