【武漢肺炎】中美合作研發新型冠狀病毒疫苗

武漢爆發新型冠狀病毒疫情，並持續擴散，中美專家因此合作研發針對該型病毒的疫苗，希望可以盡快推出市場。

武漢肺炎：杭州火車站內有員工為旅客量度體温。（AP）

美國醫學專家1月22日接受新華社訪問時表示，正與中國同行合作研發針對新型冠狀病毒的疫苗。

美國休斯敦貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）教授霍特茲（Peter Hotz）通過電子郵件表示，貝勒醫學院正在與美國得克薩斯大學、美國紐約血液中心以及中國上海復旦大學合作開發疫苗。他表示，這是一項很好的國際合作，但疫苗研發需要時間。

美國有線新聞網絡（CNN）21日報道，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）亦在研究針對新型冠狀病毒的疫苗，預計幾個月後可以進行第一階段臨床試驗，可能一年以後才會有疫苗進入市場。

另外，美國明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）表示，目前沒有針對新型冠狀病毒的特效藥，但正確的防護手段可有效預防病毒感染。

此外，在瑞士達沃斯（Davos）出席論壇的美國總統特朗普（Donald Trump）也表示，美國制定應對計劃，相信疫情會得到有效控制。