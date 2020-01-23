【武漢肺炎】全球機場加強防疫　一文看清最新安排

武漢肺炎疫情持續擴散。全球多國的機場加強防疫，部份航空公司也暫時停飛來往重災區武漢的航班。《香港01》為您整理有關最新安排。

韓國

大韓航空公司宣布即日起至1月31日暫時停飛每周四班的仁川至中國武漢航線。對2月是否恢復運作武漢航線，公司表示將視情況再作決定。廉航德威航空原定21日晚開通的仁川至武漢航線，目前也已經延遲有關計劃。

朝鮮

中國專營朝鮮旅行團的「青年先鋒旅行社」（Young Pioneer Tours）表示，由於肺炎肆虐，朝鮮暫停接待所有外國遊客，以防止病毒被帶入當地。

來自中國武漢和其他城市的旅客於成田機場入境日本前接受檢疫。（美聯社）

日本

日本首相安倍晉三要求各航空公司在來自中國的所有航班上廣播呼籲身體不適者主動進行申報，並提出加強邊境口岸檢疫。全日空公司取消1月23日傍晚成田至武漢的直飛航班，24日起的航班則暫時未有決定。春秋航空日本公司成田至武漢航班的機艙服務員22日起在機艙內戴口罩。

新加坡

樟宜機場（Changi Airport）擴大對所有來自中國航班的旅客檢測體溫。廉航酷航（Scoot）宣布暫停1月23日至1日26日每日從新加坡前往武漢的航班，1月27日後的航班大部份暫時未受影響。

旅客入境泰國時接受體溫檢測。（Getty）

泰國

曼谷、甲米、清邁和普吉的國際機場加強監測來自武漢、北京和深圳的航班。

馬來西亞

亞洲航空公司（AirAsia）暫時停飛從亞庇（Kota Kinabalu）、曼谷和布吉前往武漢的航班，直至1月28日。

越南

河內市內排國際機場（Noi Bai International Airport）已經準備好體溫檢測設備。政府指，由於農曆春節將近，假期期間會有更多班機抵達越南，屆時也將加強監控。

一班從武漢出發的航班抵達澳洲悉尼，機艙服務員也戴上口罩。（美聯社）

澳洲

澳洲衛生部門將協助機場人員監測來自武漢的旅客。

英國

倫敦希斯路機場將會為來自武漢的航班另設入境區域。有關客機將於四號客運大樓的隔離區域降落，之後有衛生團隊負責檢疫，同時也會向旅客發出廣播，鼓勵申報不適狀況。目前每周有三班從武漢前往希斯路機場的航班。

洛杉磯國際機場擴大入境旅客健康監測。（Getty）

美國

紐約甘迺迪、洛杉磯、三藩市、芝加哥和亞特蘭大的國際機場擴大入境旅客健康監測。前往美國的武漢旅客也必須於上述五個機場入境。

加拿大

多倫多、蒙特利爾和溫哥華的國際旅客入境時均會被問及額外的檢查問題，決定旅客是否曾到訪武漢。加拿大沒有開設來往武漢的直航航班。