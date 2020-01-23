【賀年食品】新年必吃7大食物食出好運！餃子吃得愈多愈好？

農曆新年（Chinese New Year，俗稱春節）是華人很重視的佳節之一，它既代表新一年的開始，也是家人團聚的絕好機會，很多在外打拼的孩子都會提早返鄉過年，為了趕在除夕夜吃年夜飯。在傳統的華人思想中，單單吃飯無法帶出新年的喜氣氛圍，所以我們才會準備各樣能象徵新年祝福的料理，以下舉出7個春節必吃食物，趕快趁過年前先去採購吧！ 文：Jiasheng Li 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

點擊下圖率先看看7大農曆新年必吃食物，食出好意頭！

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1. 餃子除舊又迎新 吃愈多賺愈多

冬至吃湯圓，除夕夜吃餃子，這是普遍傳統台灣人的家庭習俗，有些華人地區甚至會在春節吃湯圓，象徵「一家團圓」，且家人一起包餃子也有增進彼此關係的情感意義，有的老一輩會把包餃子看作媳婦的必學功課之一。

餃子廣受中國北方人喜愛，後來也引進日本、韓國等海外華人地區，至今已有超過1800年的歷史，但它真正意涵卻很少人知道，古時候的華人會在除夕包餃子，因採同音詞「交」和「子」，意思為「交換午夜」，藉由吃餃子來除舊迎新。

餃子廣受中國北方人喜愛，後來也引進日本、韓國等海外華人地區，至今已有超過1800年的歷史。（資料圖片）

而由於餃子會捏成像似銀錠（Silver ingot，以前中國使用的貨幣）的形狀，因此老人家相信，吃愈多餃子，賺的錢也會愈多，餡料通常會以絞肉、高麗菜和蘿蔔絲裹在薄餃皮裡，再拿去蒸或煎，亦是我們所吃的水餃和鍋貼。若想要在新年期間控制體重，餃子其實是不錯的選擇，它的皮有小麥粉等碳水化合物的成分，能給予飽足感，其含糖量也比米飯少，可以幫助減重減肥，加上內餡會切成碎末，易腸胃消化。

為增添趣味性，有的人會將不同的東西放入餡料中，像是花生或白線象徵長壽；雞蛋絲或銅幣象徵財運，酸菜則應儘量避免，因為它帶有窮苦和艱難的意義。另外，餃子外圍的褶襉愈多，也代表生活愈豐足，擺盤則建議以並排招待客人，因為排成圓圈會解讀成生命停滯不前。

2. 金黃春捲好財運 初二要吃長壽麵

立春就要吃春捲，它是一種類似餃子的華人傳統食物，餡料一般以豬絞肉、高麗菜、白蘿蔔、香菇為主，然後用春捲皮將其裹成長方狀，再放入熱油鍋內炸成金黃色，而因為其外形好像金條，象徵好運和財富。喜歡甜食的人，也可用紅豆或冰淇淋作內餡，食材可依據個人口感做調整，若是炸春捲，搭配甜醬或辣椒醬吃更是美味！倘若要吃得健康，也可以挑選低熱量的蔬果類食材，肉以涼拌雞絲取代，並減少醬料的使用。

來到新年初二，父母都會給孩子盛上一碗熱騰騰的麵，不管是湯麵或乾麵，正確吃法是不能讓麵條斷，才代表年日長壽，因此也被叫做長壽麵。有的地方會將黃麵和餃子混在一起吃，兩者皆有富足的意思，為新年好預兆，而只要加顆雞蛋和蔬菜煮，簡單又健康的麵食就可端上桌了。其他食物的搭配還包括：豆腐代表好運幸福、雞蛋代表家庭健康、烤豬代表平安、鴨代表忠心、魚代表富足、龍蝦代表財運、桃子代表長壽。

3. 拜年橘橙很吉利 柚子葡萄家好運

當去親友家拜年，我們第一會聯想到的見面禮肯定非橘子（又稱桔子）莫屬，它的金橘色和球狀不僅象徵了財富與圓滿，橘子更有「吉利」的含意。其他柑橘類也都有特別的祝福意義，好比說，柳橙有「成功」的意思；柚子則象徵昌盛和家庭合一。過年吃柑橘好處很多，不僅富含維生素C、增強身體免疫力，還是天然的抗氧化劑，能促進心臟和大腦的健康，降低神經退化性疾病的風險。

它的金橘色和球狀不僅象徵了財富與圓滿，橘子更有「吉利」的含意。（Sharon McCutcheon／Unsplash）

此外，青提子也是春節很受歡迎的食物，它代表的不只是豐盛，在華人風水的和諧性，相信它能帶給家庭好運與成功。吃提子前，請先用水浸泡清洗乾淨，以免吃進殘留的污物，若有幼小孩童在場，也要確保要放在他們沒辦法觸及的地方，避免發生噎到意外。

而由於提子含糖量高，尤其糖尿病（Diabetes）病患不宜吃，孕婦則要適量食用，且吃後應間隔至少4小時，再吃海鮮類，因為葡萄的鞣酸（Tannic acid）會與海鮮的蛋白質產生化學反應，造成腸胃難消化。此外，也不要吃了提子後馬上灌水，這會導致胃酸急劇氧化和發酵，造成腹瀉。在吃了提子後，要記得漱口，避免發酵糖（Fermentable sugar）的成分沾在口腔中，造成蛀牙。

4. 吃年糕愈長愈高 沾糖抹漿好好吃

新年吃年糕，孩子愈長愈高，事業蒸蒸日上，相信我們也都是這樣吃著長大的，它通常是用糯米或黃米、栗子、棗子，以及糖製成，並用荷葉包起來蒸煮。隨著各地文化的不同，年糕的吃法可能也有變化，有的人喜歡沾白糖吃，有的人會先煎，再抹上紅豆或棗子漿吃。

另有一種糕點類似年糕，它就是早餐店會賣的蘿蔔糕，只是材料會有些不同，除了榖粉外，還會加入白蘿蔔、冬菇、中式香腸、蝦米，然後拿去煎，再配上醬油膏就可以開動啦！但考量到熱量過高，有的人不敢多吃，以傳統甜年糕為例，100克也要241大卡（Calories，簡稱Cal，測量食物熱量的單位），相當於一碗飯的熱量了；而不油炸的100克蘿蔔糕則是95大卡。

因此，建議民眾可以自製無糖、無油的年糕，再用蒸或煮的方式烹調，步驟並不複雜，只要準備糯米粉，搭配喜歡的口味，像是抹茶、紅豆、南瓜或山藥，將其拌勻並蒸熟，然後放涼，即可享用一餐天然又健康的年糕了。

5. 煮整隻雞求平安 烤鴨吉祥很下飯

在春節煮一整隻雞，代表家庭和諧及婚姻美滿，有的傳統信仰會先把雞供奉給祖先求平安，再放到餐桌上供食用，且老一輩相信雞腳有「抓」財富的運氣；雞翼可幫助「飛」得更高、達到更好的成就。有的家庭會熬雞湯做新年的第一餐，祈求平安，雞蛋的蛋黃和蛋白則代表金銀財寶。

不必多說，雞的營養成分很高，不僅有蛋白質容易被身體吸收，還有維生素C、維生素E，滋補養身就靠它了！挑選活雞時，有個小秘訣，就是請避免肥大的雞，因為其肉質會太硬、太油膩。

雞的營養成分很高，不僅有蛋白質容易被身體吸收，還有維生素C、維生素E，滋補養身就靠它了！（資料圖片）

除了雞，烤鴨也是春節不可缺少的食物之一，其象徵快樂、健康、富足，尤其是北京烤鴨，因為烤出來的顏色是褐紅色，所以對華人文化而言也很吉利，再準備切片小黃瓜和甜醬，真的很下飯。雖然鴨肉的營養價值高，但因為烹調的方式是用烤，與烤肉一樣會產生致癌物質，尤其在烤鴨的脆皮，所以提醒民眾少吃鴨皮，以品味為主，切勿經常大量食用。

若是用鹽醃或滷製的方式料理，則要小心其含鹽量過高，避免增加高血壓（High blood pressure）、肝癌（Liver cancer）的風險，但過年偶爾吃吃並沒什麼不好，只要不是疾病因素，拿捏吃的量，新年一樣可以吃得爽、吃得健康。

6. 吃魚年年有餘 紅蝦紅蟹招財運

蒸魚料理可說是農曆新年的必吃菜，通常會是最後一道菜，因為它有「年年有餘」的祝福含意，老人家相信，烹煮魚要一整條上桌，且除夕夜和新年初一都要吃魚，象徵一整年都供應滿滿。

蒸魚料理可說是農曆新年的必吃菜，通常會是最後一道菜，因為它有「年年有餘」的祝福含意。（資料圖片）

關於吃魚的迷信，有幾種說法，包括有：除夕夜只吃一半，另一半明天繼續吃、只吃魚中間的部位，象徵一年「有頭有尾」、魚頭要對準長輩或客人以示尊敬、對準魚頭和魚尾的人要一起乾杯喝。吃魚能健腦明目，這是我們從小就被教導的，魚肉富含蛋白質，還有多種礦物質，而用蒸來烹煮可以保留營養不流失，最後只要加上薑蔥和醬油，就是最可口的料理了！

有魚怎能沒有蝦呢？紅通通的蝦蟹類擺在餐桌上，新年氛圍整個洋溢出來，此外，蚌蛤和扇貝也是不錯的菜餚，因為它們像似錢幣，是招財運的好預兆。溫馨提醒，海鮮類雖然熱量低，但其膽固醇風險卻不容小看，特別是蝦頭、蟹膏、卵黃等頭部和內臟部位，其他高膽固醇海鮮還包括：螃蟹、蝦米、小卷、魷魚、烏魚子等等。因此，建議選吃低膽固醇的海鮮，像是蝦肉和蛤蜊。

7. 吃生菜能生財 火鍋輕鬆又好吃

現在的人很講究均衡飲食，所以當然少不了蔬菜料理，像小白菜的綠葉蔬菜不僅有豐富的維生素和礦物質，還有長壽的祝福意義。另外，萵苣是農曆新年很好搭配著吃的蔬菜，它的別名叫生菜，取諧音「生財」，所以也是新年受歡迎的食材之一。過年期間難免會吃很多高熱量食物，而蔬菜類則是很好的潤腸選擇，因為它有膳食纖維促進腸胃蠕動，還能維持飽足感，所以建議在吃飯時先夾蔬菜，且能生吃就生吃，才能完整吸收其營養價值。

如果想要讓蔬菜料理更多元，可以混合不同的蔬菜一起炒，像是高麗菜、蘑菇類、韭菜、蓮子、海苔等等，或是準備新鮮材料煮火鍋也不錯，好吃的秘訣在於湯頭和醬料，它並不需要複雜的料理程序，就能簡單吃一頓美味的饗宴。若要吃得健康，除了要避吃加工火鍋料和炸物、將澱粉類留到最後、少酌甜點和雪糕之外，也要注意吃到七分飽即止，湯底盡可能挑昆布或蔬菜湯，醬料則選天然食材，如蘿蔔泥、蒜、蔥及香菜做提味。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：春節吃出好運頭！7個春節必吃食物】