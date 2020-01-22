盤點各地新年過節飲食上送禮禁忌　不能送日本人茶葉、刀具？

送禮是人類文明重要的形式，透過物質交換進行分配，維繫社會關係。這個過程有著「分享」的意味，也是良好人際互動的展現。由於送禮是種儀式，因此會有所謂的「守則」，各國依據文化禮俗不同，也會有一點「潛規則」。

以大家熟悉的華人送禮來說，在數量上，除「七」數外皆宜，但閩南語中的「四」與「死」同音，所以在華人地區送禮時也會特別要忌「四」。喜事上宜送雙數，所謂好事成雙；喪事宜送單數，表示只此一回。

各國地區飲食上有哪些送禮禁忌？點擊下圖看清！

+ 8 + 7 + 6

送禮是人類文明重要的形式，透過物質交換進行分配，維繫社會關係。（Yuwei Shaw／Unsplash）

飲食文化上，華人流傳夫妻或情人間不能送「梨」，「梨」與「離」諧音，不吉利。中國的傳統忌送甜粿（年糕）與粽子，因為它們是喪家不做的食物，若贈人此物，像是在暗指對方為喪家之意。

緬甸與中國的佤族日常生活中就禁忌以辣椒、雞蛋為餽贈品。這是因為舊時佤族部落交戰常以送給對方辣椒來代表宣戰；復仇則先送給雞蛋，所以才有此禁忌。

像中東阿拉伯與許多回教國家則由於禁酒，故不可送酒。且回教人士因為信仰文化的關係，不吃豬肉，所以送禮給回教友人不可以送豬肉，有悖其習俗。在阿拉伯國家也有初次見面不送禮的規矩，否則會被視為是在行賄，另至阿拉伯國家的友人家中作客，不能送食物當禮物，會被對方視為在諷刺他們的待客之道不佳。

至於送禮大國「日本」，在傳統上，茶葉是經常作為「喪禮奠儀」上的回禮，因此無端送人茶葉，可是會被視為把對方當成喪家。而不管在東方或西方，送刀具，都代表希望切斷彼此的關係，這也是要留意的地方。

雖然現代普遍對於禮俗或禁忌之事，逐漸開明且豁達。但送禮前，還是可以做點功課了解彼此的文化差異與需求，這樣方能送的開心、對方也驚喜！

相關文章圖輯：【新年食品】辦年貨揀海味 選購靚冬菇瑤柱蝦米海參貼士一文看清

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：飲食上有哪些送禮禁忌？】