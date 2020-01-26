【武漢肺炎】專家分析2019-nCov與SARS基因相關　但為不同病毒？

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。不少人都會將新病毒與2003年的「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS，俗稱「沙士」）比較，究竟兩者有何異同？

新型冠狀病毒肺炎與「沙士」，以及2012年的中東呼吸綜合症（MERS）均是由冠狀病毒引起。中東呼吸綜合症與沙士致病源頭來自動物，外界普遍相信，新病毒幾乎肯定亦是來自動物。

曾協助世界衛生組織（World Health Organization）、中國及沙特阿拉伯應對「沙士」與MERS的哥倫比亞大學（Columbia University）博士利普金（Ian Lipkin）指出，野生動物市場存在風險。

武漢肺炎：哥倫比亞大學博士利普金指出，野生動物市場存在風險。圖為武漢其中一個市場。（AFP）

基因相關但屬不同病毒

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）指出，從基因上看，新病毒與「沙士」及MERS有密切相關，但「實際上是不同病毒」。

目前專家仍無法判斷新病毒與何者更接近。曾帶領世衛應對沙士的專家海曼（David Heymann）指出，新病毒與沙士不同，看起來不是非常容易在空氣傳播，可能是通過親密接觸傳播。

海曼表示，要確定這點還言之過早，但新病毒看來對有其他健康問題的較年長成年人是最危險的。

武漢肺炎：專家指出，新病毒與沙士不同，看起來不太容易在空氣傳播。（AFP）

病毒嚴重性與傳播

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的弗格森（Neil Ferguson）指出，若新病毒相當溫和，可能會更難阻止它傳播。因為患者病情可能未嚴重到促使他們求醫，可能繼續傳播病毒。

世衛發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）指出：「在監控變得密集的情況下，我們將會看到更多病情溫和的個案。」

他1月24日就估計，中國感染新型冠狀病毒的人數將會增加，並指要評估病毒的嚴重程度仍是言之尚早。

武漢肺炎：世衞估計，中國感染新型冠狀病毒的人數將會增加。（AFP）

會有疫苗應對嗎？

福西表示，技術上講有可能針對這種新病毒研發疫苗。目前有最少三個研究團隊開始研發應對新型冠狀病毒的疫苗。

美國藥廠吉利德科技公司（Gilead Sciences Inc）正與美國國家過敏症和傳染病研究所合作測試，原本研究用來治療伊波拉（Ebola）的藥物remdesivir是否可以用來治療新型病毒。

福西指，有跡象顯示藥物對新型冠狀病毒的功效或更大。藥物在動物實驗中成功對沙士的冠狀病毒產生作用。