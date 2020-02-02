英國司機驚遇「花豹」橫躺馬路中心　落車查看發現一場虛驚嚇餐飽

在山間小路開車難免會遇上一些野生動物，若是遇上活的動物千萬不要貿然下車，以免遭受攻擊。英國一位40歲男子近期開車時，發現路上出現了一隻花豹，橫躺路中心一動也不動，他緊張地下車查看。沒想到仔細查看後卻發現該物體根本不是一隻豹，令他目定口呆。

根據英國《每日郵報》報道，這位英國男子名叫班（Ben Lilly），上月25日時他在英國西約克郡（West Yorkshire）赫布登布里奇（Hebden Bridge）附近開着車，沒想到卻瞥見路上有一隻花豹，他緊張地下車查看。雖然花豹一動也不動，但他仍相當謹慎，深怕花豹會突然跳起抓他，就在他小心接近花豹查看後卻笑了出來，因為這只是一件「豹紋連身衣」。

事後，班也立刻拿起手機拍下這件連身衣，並上傳至Facebook，意外引起網友熱烈討論，班寫道：「小心，往哈利法克斯（Halifax）的路上有條死豹，哦不，這是昨晚的連身衣，不敢相信我為此停下來查看。」

許多網友紛紛回覆，「該死，我今天早上開車經過時也是這樣想」、「我必須看2次才分辨得出來」、「這是有史以來最有趣的事情」。而班最後也表示等他再次返回那條路上後，便看到連身衣已被人丟到行人道上了。

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