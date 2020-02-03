【武漢疫情】中國再批美：未提供任何實質幫助　卻不斷製造恐慌

中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，美國目前也出現了11例病例。美國採取了一些預防措施，但是中國批美國反應過激。

在2020年2月3日舉行的中國外交部首場網上記者會上，有記者提問稱，近日，一些國家相繼宣布對中國公民入境採取限制措施，其中美國將赴華旅行風險級別提升到最高級別，並從2月2日起臨時禁止過去14天內曾赴華旅行的所有外國人員入境。對此，中方有何評論？

對此，發言人華春瑩回應道，疫情發生以來，中國政府一直本着對人民健康高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，很多舉措遠超出《國際衛生條例》要求，被世衛組織總幹事稱讚為「設立了應對疫情爆發的新標杆」。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）明確表示，宣布新型冠狀病毒疫情為「國際關注的公共衛生突發事件」的原因，並非是對中國投下「不信任票」，與之相反，世衛組織對中國控制疫情爆發的能力懷有信心。沒有理由採取不必要的國際旅行和貿易限制措施。

華春瑩還說，針對有關疫情，絕大多數國家對中方抗擊疫情舉措表示讚賞和支持，對近期中國公民入境採取或加強檢疫防疫等措施，對此我們表示理解和尊重。與此同時，也有一些國家，特別是美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳。

她還指出，美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。就連美國媒體和專家都對美政府措施表達了質疑，表示「美政府對華採取的限制措施恰恰是世衛組織反對的，美方正在從過分自信轉變到恐慌和過分應對。禁止過去14天內曾赴華旅行外國人入境等措施也有侵犯公民權力的嫌疑，而且並不能真正降低病毒擴散的風險」。

華春瑩還強調，實際上，根據美國疾病控制與預防中心近日報告，美國2019年至2020年流感季已經導致1,900萬人感染，至少1萬人死亡。截至2月2日，中國確診感染新型冠狀病毒肺炎17,205例，死亡361人，治癒475例。美國國內僅11例確診。這些數字對比發人深思。「我注意到，加拿大衛生部長明確表示，加拿大不會跟隨美國限制中國人以及去過中國的外國人入境，我們認為禁止入境的做法沒有依據，也不合理。這與美方的行為形成鮮明對比。我們希望有關國家理性、冷靜、科學判斷和應對。中方願繼續本着公開透明和高度負責任態度，與世衛組織和國際社會加強合作。我們也有信心、有能力，儘快打贏這場戰役。」

在接下來的提問中，華春瑩再次批評美國說，令人遺憾的是，恰恰是美國等一些防疫能力強大、防疫設施先進的發達國家率先採取了過度的限制措施，這與世衛組織的建議相違背。

值得一提的是，這不是武漢肺炎疫情期間，中國第一次批評美國。華春瑩1月31日也曾發聲說，美方的言行既不符合事實，更不合時宜。世衛組織呼籲各國避免採取旅行限制，但話音未落，美國就反其道而行之，帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。