【武漢肺炎】旅遊業受衝擊：日本奈良人潮大減　芭堤雅無人遊船河

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，部分國家禁止中國旅客入境，中國停止對外所有旅行團，加上疫情爆發令多國民眾減少外出，令各地旅遊業面臨衝擊。 在日本，本來受旅客歡迎的奈良人潮大減；在泰國芭堤雅的旅遊公司，則因無生意而要解僱部分員工。

武漢肺炎：日本傳媒報道，農曆新年旅遊旺季的訪日遊客明顯減少。（AFP）

《日本經濟新聞》報道，疫情已開始波及日本旅遊業。在農曆新年旅遊旺季，訪日遊客減少，鬧市熱鬧景象銷聲匿跡，酒店忙於應對取消預訂，中國人的身影亦從遊輪上消失。

《朝日新聞》指出，自奈良一名巴士司機確診後，到奈良公園餵鹿的旅客大幅減少，有商戶表示，旅客數目大約是去年的十分之一，不光是中國人，而是整體都減少。

日本媒體稱，到奈良公園的旅客大幅減少，圖為戴上口罩餵鹿的遊客（美聯社）

《日本經濟新聞》指出，2019年中國訪日旅客消費額達1.77萬億日圓，佔整體消費額近四成。若團體遊暫停長期持續，將對日本經濟造成打擊。



日本旅行業協會（JATA） 估計，3月份之前取消赴日旅遊的中國團體遊客可能超過40萬人。

武漢肺炎：日本傳媒報道，若中國團體遊暫停長期持續，將對日本經濟造成打擊（AFP）

在泰國芭堤雅，《曼谷郵報》（Bangkok Post）引述當地大型旅行社指出，中國停止對外所有旅行團後，中國旅行社代理取消有所有觀光船出租的預訂。

旅行社稱自此公司就無客人，估計未來三個月觀光船都幾乎要暫停服務，停泊在碼頭。旅行社負責人稱，由於無工開，他已解僱部分員工，並相應地削減其他員工工資。