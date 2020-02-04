【武漢肺炎】時間確定　柬埔寨首相洪森5日赴武漢探留學生

中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情仍在擴散，柬埔寨首相洪森2月5日將親自赴武漢，探望正在武漢的柬埔寨留學生。他將成為武漢肺炎爆發以來，第一位前往武漢的外國領導人。 他之前已表示願在這非常時期與中國患難與共，不限制往來的飛機航班，也不會勸告在中國留學的柬埔寨學生回國。

洪森5日將去武漢

柬埔寨媒體《柬華日報》2月4日報道稱，洪森當天上午在韓國首爾出席2020年世界高峰會上前，與和全球和平聯盟聯合創始人哈佳漢穆舉行工作會談，雙方討論新型冠狀病毒爆發等國際關注的話題。

洪森說，在中國武漢市爆發的新型冠狀病毒不僅是中國政府的擔憂，世界各國都有義務共同努力解決，避免該病毒禍害全球的人民。

洪森表示：「我已通知中國政府，明日（5日）將探望正在武漢市學習的柬埔寨留學生，以讓他們不要因新型冠狀病毒的爆發而感到擔憂。」

洪森：與中國患難與共 不會勸留學生回國

洪森曾於1月30日召開新聞發佈會時表示，新型冠狀病毒肆虐，柬埔寨不會「背棄」中國，願意在這非常時期與中國政府和人民患難與共。同時，洪森也宣布，柬埔寨政府決定不限制飛來柬埔寨的中國航班，也不會勸告在中國留學的柬埔寨學生回國。

洪森此行若成行，他將成為武漢肺炎爆發以來，第一位前往武漢的外國領導人。

與此同時，巴基斯坦也恢復了中巴航班。新加坡亞洲新聞台網站2月3日報道稱，2月3日，巴基斯坦航空公司恢復了往返中國的航班。在此之前，巴基斯坦衛生部門表示，他們有信心將致命的冠狀病毒擋在該國門外。

中國批美國做法過激

在武漢肺炎疫情爆發後，眾多國家中，美國的做法遭到中國強烈批評。美國將赴華旅行風險級別提升到最高級別，並從2月2日起臨時禁止過去14天內曾赴華旅行的所有外國人員入境。

中國外交部發言人華春瑩2月3日在記者會上說，有一些國家，特別是美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳。

她還說，美國政府迄今未向中方提供任何實質幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。