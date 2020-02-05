【武漢肺炎】朝鮮出動3萬人防疫　加緊生產口罩應對需求暴增

隨着新型冠狀病毒造成的「武漢肺炎」疫情迅速擴散，朝鮮2月4日組建部級戰疫指揮部嚴防病毒流入。 朝鮮媒體更報道，由於口罩需求激增，朝鮮正在致力於生產口罩。

武漢肺炎疫情爆發後，中國政府加強了對出行公眾的體温檢測力度。而朝鮮被認為不具備應對疫情的醫療條件。（AP）

動用一切可用資源生產口罩

韓聯社引述朝鮮中央電視臺和《勞動新聞》2月5日的報道稱，平壤市服裝工業管理局幹部和勞動階層積極生產口罩，平壤服裝工廠、萬景臺服裝工廠等都採取緊急措施，動用一切可用資源生產口罩。報道稱，江東服裝工廠和寺洞服裝工廠每天生產數萬隻口罩。

另外綜合媒體2月5日報道，為了嚴防新型冠狀病毒疫情擴散，朝鮮安排部長級高級幹部坐鎮中央應急防疫指揮部，每天投入3萬多名衛生人員對居民進行檢查。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》4日稱，內閣事務局、保建省、農業省、商業省等各省及中央機關負責人領導中央應急防疫指揮各小組，加強各機構力量並積極開展強有力的防控防疫工作。朝鮮號召民眾配合國家抵禦疫情，每天動員3萬醫護人員投入針對來自中國的肺炎病毒的防控工作。

在指揮部的小組中，封鎖與檢疫小組和負責進口國外技術資料的對外小組值得關注。封鎖與檢疫小組制定嚴密措施，徹底阻斷病毒流入境內渠道。

由於疫情不斷惡化，多個國家已經開始撤離在武漢的僑民。圖為一架從中國武漢撤離的斯里蘭卡學生乘坐的客機降落在斯里蘭卡馬塔拉的馬欣達·拉賈帕克薩國際機場，斯里蘭卡醫護人員身着防護服，正在進行消毒。（AP）

美聯社說，朝鮮邊界的檢查和疫情篩檢工作加倍嚴格起來，所有去朝鮮做生意的人都要接受相關檢查。路透社引用一位了解朝中邊界狀況的人士的話說，「他們把貨物擋在外面，把中國人擋在外面，沒有人進出。」

目前，嚴厲的防控措施也幾乎切斷了朝鮮與外界的所有經濟聯繫。朝鮮與鄰國的航空和鐵路運輸也中斷了，入境的外國人要接受為期數週的隔離觀察，國際旅遊業務暫停了，邊界貿易活動也幾乎完全中斷。