鑽石公主號旅客享受1.5小時放風時間　也有旅客心驚：鄰房常咳嗽

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）因曾經接載香港一名感染2019新型冠狀病毒的確診患者，由豪華郵輪變成海上隔離營，目前停泊在日本橫濱大黑碼頭附近，船上約3700名人員要隔離至2月19日。 船公司2月7日向乘客派發體溫計，提升船上的娛樂服務，向旅客派發摺紙、報紙等，並讓部分旅客可以「放風」到甲板呼吸新鮮空氣。但也有旅客稱不斷聽到隔鄰房客的咳嗽聲，對此提心吊膽。

乘客享受「放風」時間

在隔離期間，旅客長時間留在客房內，讓不少人大叫好悶，至2月6日晚上，乘客終接獲通知稱，可以獲得「放風」時間，分批到甲板享受涼風，並指房間無窗戶的旅客會優先。有旅客高興稱，終於有1.5小時可以享受陽光與涼風，並可欣賞橫濱的美景。

Day 3: An hour and a half of sunlight, cool air, and wonderful view of Yokohama. Followed by a nice lunch. Staff I saw looked in good spirits. #diamondprincess #quarantine pic.twitter.com/GhrJBmeuGV — quarantinedondiamondprincess (@quarantinedond1) February 7, 2020

提升娛樂服務 派發體溫計

船公司也有提升郵輪上的娛樂服務，從旅客上傳到社交網站的圖片可見，他們獲派發摺紙與數獨等。船公司表示，此外還有向旅客提供報紙、智力遊戲與謎題等，又讓乘客可以在電視多看8條衛星頻道，增加電影的選擇等。

此外，船公司也向一眾旅客派發體溫計，要求他們每天量度體溫。

旅客：不斷聽到隔鄰房客的咳嗽聲

但也有旅客提心吊膽，《紐約時報》2月6日引述有乘客表示，在房內也不斷聽到隔鄰房間的旅客發出痛苦的咳嗽聲，由此感到擔心，又指職員會逐一到各個房間送餐，憂心自己之後也會染病。

有澳洲旅客也向媒體稱「聽起來若確診個案愈來愈多，我們很可能在危險中。」旅客要求澳洲政府提供協助。

船公司2月6日晚上公布，已經與日本政府方面確認，只要「鑽石公主號」再無出現突發事故的話，將可以在2月19日結束隔離。

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