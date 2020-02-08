【武漢肺炎】關島拒絕郵輪威士特丹號靠岸　公司向旅客全數退款

從香港出發的郵輪「威士特丹號」被指船上有懷疑感染新型肺炎的患者，繼日本拒絕入境要求折返後，關島2月7日也拒絕美國國務院的要求，不准郵輪靠岸。船公司重申船上沒有感染新型肺炎的病例，並指會向乘客全數退款。

關島總督辦公室發表聲明，指署理總督特諾里奧（Josh Tenorio）拒絕「威士特丹號」入境。聲明提到，特諾里奧徵詢總督萊昂格雷羅（Lou Leon Guerrero）的意見後拒絕美國的要求。

萊昂格雷羅指出，政府的義務是保護關島人民。她表示，雖然關島準備好應對新型冠狀病毒的潛在影響，但很少地方可以同一時間對1,400名病人進行檢疫、隔離或治療。

「威士特丹號」2月1日從香港出發，現時船上有1,455名乘客和802名船員。郵輪先後被菲律賓和日本拒絕入境，目前在台灣附近海域航行。船上有澳洲籍乘客大嘆郵輪如今遭遺棄，變成「無家可歸」。

另一艘載有新型肺炎患者的郵輪「鑽石公主號」目前停泊於日本橫濱。（美聯社）

船公司：無理由相信船上有疑似染病人士

荷美輪船公司（Holland America Line）同日發表聲明指，公司正在尋找可以讓「威士特丹號」乘客上岸的港口，正評估不同選項，並與不同政府合作找出解決方法。公司指，郵輪目前並非正在接受隔離，未有理由相信船上有感染新型冠狀病毒的人士。

公司指，郵輪燃料和食物充足，同時提供免費互聯網和電話服務給乘客聯絡親友，並將向乘客全數退款。郵輪原定2月15日在日本橫濱啟航的行程亦已經取消。