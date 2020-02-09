【泰國商場槍擊案】槍手徹夜對峙　最少21人喪生包括保安部隊成員

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日下午發生軍人開槍事件，槍手其後在一個商場內挾持多名人質，經過通宵對峙後，當局已經疏散商場內數百名被困民眾，並曾經與槍手駁火。 事件至今造成最少21人喪生，超過31人受傷，其中一名死者為攻進商場的保安部隊成員。

泰國保安部隊在2月8日晚上進入呵叻市區的Terminal 21購物中心，拯救被困民眾，並搜捕槍手。（Reuters）

《曼谷郵報》指，當地時間晚上8時半傳出特種部隊準備與槍手駁火的消息，但當局認為先確保被困商場的民眾安全。警方在晚深夜11時30分表示，已重奪呵叻市區的Terminal 21購物中心地面至3樓，救出數以百計民眾。陸軍總司令阿比叻（Apirat Kongsompong）亦抵達現場了解情況。

圖為疑兇在案發現場自拍，並將畫面上載到自己的Facebook帳戶。（疑兇Facebook帳戶截圖）

當地傳媒指槍手藏身於商場4樓並挾持16名人質，警方曾安排槍手的母親到場遊說兒子投降，但不成功。特種部隊其後進入商場呼籲槍手放下武器時，遭到對方開火回應，並曾經傳出爆炸聲。

路透社9日引述目擊者消息，清晨有多人被抬離現場，衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）其後表示，一名保安部隊成員在商場內喪生，另外兩名成員受傷。

事發於當地時間下午大約3時半，《曼谷郵報》稱，32歲軍人Jakrapanth Thomma懷疑因一宗土地交易與人發生糾紛，在軍營內射殺一名指揮官、另一名軍人與一名63歲女子。該名指揮官據報與槍手有糾紛，至於該名63歲女子則是指揮官的岳母。

槍手隨後偷走一架軍車，並逃離軍事營區，他前往呵叻市區的Terminal 21購物中心，並在路途上開槍掃射平民。