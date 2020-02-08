【泰國商場槍擊案】槍手呵叻府「大開殺戒」　疑報復土地交易糾紛

泰國媒體報道，該國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日突然發生有軍人開槍殺人事件，造成至少12死、多人受傷。警方稱，該名男子使用機關槍，造成多人傷亡。男子仍未落網。根據死者的同袍所講，疑兇或因為土地交易糾紛而殺人。

《曼谷郵報》稱，開槍的軍人名為Jakrapanth Thomma，屬Surathampithak軍營的軍人，他先在軍營內射殺指揮官與其他2人，包括1名63歲女子與另1名軍人。

槍手隨後偷走一架軍車，並逃離軍事營區，他前往Terminal 21購物中心，並在路途上開槍掃射平民。有媒體報道，他疑似在商場內挾持人質。

美聯社聯絡到泰國一名呵叻府警員，他說疑兇就一宗土地交易與人發生糾紛，並開槍殺死兩名涉事人士。由此看來在軍營被疑兇射殺的其中兩人，應是與土地糾紛有關。

這位接受美聯社訪問的警員要求在報道中匿名，因為他未獲授權披露有關資訊。他說疑兇從基地拿走一枝槍，然後開車到案發地點，並沿途開槍。

Terminal 21商場的位置：

報道並指，該名槍手在Facebook進行「死亡直播」，播放自己在商場內的畫面。當地媒體並報道，男子曾留言問「我應放棄嗎？」Facebook之後關閉了槍手的戶口。

Active shooter in Korat, Thailand. The suspect was armed with an assault rifle, killing more than 10 innocent people right now. #กราดยิงโคราช #shooting #korat pic.twitter.com/Ko0Z7WOoeV — Lattébbrook👨‍🚀™️ (@lattebbrook) February 8, 2020

泰國媒體PBS報道，目前未知槍手的動機，但槍手在事件發生的2小時前，曾在Facebook留言稱「無人能逃脫死亡」（Nobody escapes death）。

槍手在Facebook留言稱「無人能逃脫死亡」（網站截圖）