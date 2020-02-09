【泰國商場槍擊案】軍人與警對峙影片曝光　猛烈駁火槍響百發

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日下午發生軍人開槍事件，槍手與警方通宵對峙後被擊斃，事件中包括槍手在內27人死亡，至少57人受傷。泰國警方事後在社交媒體公布行動片段，可見雙方駁火並傳出多下槍聲。

32歲軍人乍甲潘（Jakrapanth Thomma）2月8日下午在軍營內射殺一名指揮官、另一名軍人與一名63歲女子。隨後偷走一架軍車前往呵叻市區的Terminal 21購物中心，並在路途上開槍掃射平民。

泰國警方晚上進入購物中心，拯救被困民眾，並搜捕槍手。警方在深夜11時30分表示，已重奪購物中心地面至3樓的控制權，救出數以百計民眾。當局相信槍手匿藏在商場地庫，雙方通宵對峙。

泰國警方在Facebook公布的片段可見，軍警伏在地上瞄準，在掩護下在商場內與槍手駁火，現場斷斷續續傳出多下槍聲。片段中亦聽到不時有呼喊聲，在場軍警亦見緊張。

救援人員在槍手與警方對峙期間，等待合適時機進入肇事的Terminal 21購物中心。（Reuters）

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在影片中段，警方與槍手持續駁火，連續傳出近百下槍聲。對峙十多小時後，軍警在2月9日早上公布已將槍手擊斃。片段中亦清晰見到，槍手伏屍在商場地庫，地上有血跡及槍械。

泰國總理巴育（Prayuth Chan Ocha）2月9日表示，事件造成包括槍手在內27人死亡，至少57人受傷，槍手因為在一宗土地交易中感到受騙，出於怨恨而殺人。