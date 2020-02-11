【一馬貪污案】馬來西亞要求國際刑警逮捕劉特佐等人

馬來西亞反貪污委員會（MACC）2月11日發表聲明，指委員會已在10日要求國際刑警發出紅色警報，逮捕劉特佐等涉及一馬發展公司（1MDB）貪污案的3人。

一馬貪污案：馬來西亞要求國際刑警逮捕已潛逃海外的商人劉特佐。圖為2015年4月他出席活動時的相片。（AP）

馬來西亞反貪污委員會主席拉茜法（Latheefa Beebi Koya）指出，委員會指控劉特佐及沙特石油國際公司（PetroSaudi International）董事馬奧尼（Patrick Mahony）與奧貝德（Tarek Obaid），涉及一馬發展公司（1MDB）貪污案。

三人被指涉及與馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）在一馬發展公司（1MDB）貪污案中串謀貪污；馬奧尼與奧貝德另外被指控涉嫌洗黑錢，通過非法活動從一馬發展公司接收一筆3億美元款項。

吉隆坡地方法院10日開庭審理，並向3人發出逮捕令。由於這3人目前在馬來西亞境外，委員會已經要求國際刑警提供援助，發出紅色警報逮捕3人。

劉特佐被指是一馬案的關鍵人物，納吉布被指挪用一馬公司45億美元（約353億港元）公款。據指，劉特佐憑藉與阿布扎比當局的關係，能掌控一馬公司所有匯出款項，包括曾接收納吉布6.2億美元（約48.7億港元）匯款。