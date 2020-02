【武漢肺炎】庫德洛稱疫情導致中國延後大幅進口美國產品

美國白宮國家經濟委員會主席庫德洛(Larry Kudlow)2020年2月4日在接受福克斯商業新聞台(Fox Business)採訪時表示,新型冠狀病毒將推遲中國根據美中第一階段貿易協議實施大規模採購美國商品計劃,並表示中國的損失可能是美國的收穫。

庫德洛認為武漢疫情對美國經濟造成的影響微乎其微,並且這是一個促進美國企業生產的好機會。(Reuters)

庫德洛4日在《瑪麗亞・巴蒂羅莫週日早間期貨》節目(Mornings with Maria)接受訪問,他說:「第一階段貿易協議、來自貿易協議的出口繁榮真的需更長時間實現,這是因為那中國病毒(編按:庫德洛指的是「2019 新型冠狀病毒」(2019-nCoV)。另一方面,北美貿易協議——美國—墨西哥—加拿大協定(USMCA)將會解鎖巨額投鳶……生產商會非常受惠。」

霍士商業新聞台4日的報道指出,庫德洛看來於病毒之於美國經濟的影響是樂觀。他對主持人說:「(病毒對)美國經濟的影響,瑪麗亞,將是微乎其微。這是(編按:庫德洛指的應是疫情)未確定的,那裏有很多資訊我們不知道。」但他說:「中國的損失會是美國的所得。」(China's loss could be the U.S.'s gain.)

他說:「這或刺激一些商業投資,設備及庫存是非常、非常低。而如你所知,在上一份本地生產總值的報告中。所以您將看到在美國出現生產增加的情況,這將會是非常有利的。

庫德洛雖然語帶樂觀,他也對美國生商可能在無法取得來自中國的零件的情況下面對障礙。不是全部(都受影響),晶片生產商不會受到很大影響,藥業方面受的影響更多。說到汽車以及汽車零件,有些事情可能介乎兩者之間。但那裏有很多東西我們不知道。這聽來世界已停止運轉。但世界沒有停止運轉。」