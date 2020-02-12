【武漢肺炎】香港眾志網店晚上8時賣口罩（19：30更新）

武漢肺炎下口罩難求，香港眾志公布網購口罩詳情，會在今晚（2月12日晚）於眾志網店發售。

因原本連結太繁忙已死link，因此眾志在19：30推出了一條新的購買連結。（20：01已經完賣）

臨時更改了購買連結（眾志FB）

（眾志Facebook）

香港眾志昨日（2月11日）表示，成功從美國採購100,000個口罩，除了交予友好民主派區議員協助社區有需要人士，亦會在眾志網店以低於成本價發售，今日於Facebook（2月12日）公布售賣詳情。

【眾志口罩發售安排】

晚上8時於眾志網店公開發售

每人限購一盒（50片口罩）

售價分為三種：

1)$98一盒 ─ 由眾志補貼運費

2)$128一盒 ─ 購買者分擔運費，讓眾志持續有足夠資源，為港人搜羅防疫物資

3)$258一盒 ─ 收益扣除成本將撥捐「醫管局員工陣線HAEA」成立的「武漢肺炎防疫抗爭基金」

眾志表示，購買者於線上成功付款後，將有專人透過Email聯絡通知取貨地點及時間，取貨時必須帶同單據，並出示身份證明核對身份；代領者可以購買者的身分證明照片代替。

眾志亦指，正努力物色下一批口罩

口罩產品資訊：

口罩規格︰Surgical masks with 98.6% BFE.

供應商及品牌: Emerald Professional Protection Products（產品資料連結）

（眾志指該防護用品公司為美國公司，口罩生產地為中國，產品已獲「美國材料和試驗協會ASTM」第2級認證）