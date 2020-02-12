【武漢肺炎】憂貓狗被隔離不適應　狗友擬醫護到場前　搶先接走狗

武漢肺炎疫情肆虐，青衣長康邨康美樓不同樓層的兩個07單位先後有住戶確診新型冠狀病毒肺炎，政府昨日凌晨（2月11日）漏夜安排全幢大廈的07單位住戶撤離。有傳媒報道在疏散期間，有住戶欲帶同飼養貓隻一同離開，卻遭職員拒絕。 漁護署雖澄清，未有接獲有關康美樓貓隻的隔離個案，但寵物隔離政策仍引起不少寵主憂慮。部分人擔心貓狗在漁護署隔離期間未能獲得合適的照顧，更有狗友在社交媒體組織義工隊，打算下次在漁護署人員到場前，搶先接走狗狗。

2月11日凌晨，政府安排康美樓07室住戶撤離。（曾梓洋攝）

昨日凌晨（2月11日）政府漏夜安排長康邨康美樓07單位住戶緊急撤離，有住戶欲帶同飼養貓隻一同離開，卻遭職員拒絕。

漁護署回覆《香港01》時指，當局迄今未接獲與康美樓貓隻相關的離隔個案。而目前衞生署只轉介一宗個案，涉及一名新型冠狀病毒確診患者的密切接觸者需被送往檢疫，而該名人士飼養一貓隻。署方職員會前往有關居民的住所，將其貓隻接往轄下的港珠澳大橋口岸動物居留所，並由署方人員暫時照顧及為貓隻進行檢疫及檢疫觀察。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

據衞生署規定，任何動物包括貓狗均不能被帶入檢疫中心。如新型冠狀病毒確診患者受感染的處所中有貓狗或其他哺乳類動物，其家庭成員同時被送往檢疫中心檢疫，須將有關動物交由漁護署作檢疫觀察。如有關動物的新型冠狀病毒測試樣本呈陰性，署方會將動物交還。而家居檢疫個案，飼養的動物可繼續留在處所由其主人照顧。

有寵主提出成立義工隊，爭取在醫護人員到場前帶走狗隻。（facebook群組截圖：香港金毛會）

狗主憂被隔離寵物未獲適當照顧

主人疑受染，寵物須被隔離的政策，在facebook各大寵物群組引起熱烈討論，有寵主擔心貓狗隔離期間，未能獲得適當照顧。香港金毛會更有狗主擬組織義工隊，分工合作照顧狗友寵物，當中包括寄養、照顧，甚至趕及於漁護署到場前，接走懷疑受感染者飼養的狗隻，避免狗隻送至隔離中心。

香港金毛會會長Jeff Chan接受訪問時指，目前在60名會員報名成為義工，當中有六成義工願意在漁護署到場前接走狗狗。他續指，組織義工隊的原意，是因為大部分有需要暫托的狗隻，健康都有問題，需要食藥或特別照顧，狗主擔心狗隻隔離期間未能獲得適當照顧，所以希望出手「自救」。

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香港金毛會制定表格予有需要的會員填寫。（網上截圖）

為狗洗澡避免病毒傳播

義工上門率先接寵物，會否擔心受感染？他坦言，義工需戴口罩，並帶同消毒液作個人防護。為避免狗隻毛髮沾染到病毒，狗隻亦會先安置在狗籠，以減低狗毛飄揚導致病毒散播的情況，義工亦會盡快為狗隻洗澡，減低毛髮存在病毒的機會。Jeff今天稍後會再跟義工擬訂其他可行的防疫措施。

對於義工辦率先接走狗隻，會否觸犯法例，《香港01》正向漁護署查詢。

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