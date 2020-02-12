【威士特丹號】郵輪轉去柬埔寨泊岸　2200人有望結束海上人球之旅

由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，連日來遭多國政府拒絕泊岸後，船公司荷美郵輪（Holland America Line）2月12日終於表示找到新停靠點，即柬埔寨港口城市西哈努克城（Sihanoukville）。郵輪預計2月13日早上抵達，旅客有望結束這次「海上人球」之旅。

船公司：已獲所有批准

據荷美郵輪所指，該公司已取得所有批准，並對柬埔寨當局的支持表示非常感激（extremely grateful）。

西哈努克城（Sihanoukville，台譯施亞努市）的位置：

郵輪預計會在2月13日早上7時抵達柬埔寨西哈努克城，然後會在港口停靠多日，讓旅客落船及上岸，並在未來幾天中，船公司會安排專機接載旅客到柬埔寨首都金邊（Phnom Penh），再各自回家。

🔻「威士特丹號」船上情況🔻

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船公司：支付旅客回家所有飛機費用

荷美郵輪稱，將會安排及負擔旅客回家的所有飛機費用，在此之前，該船公司已表示會向全數旅客退還這次行程的所有款項，並會給他們額外的抵用額（credit），讓他們未來再參加郵輪旅程。

該船載有1455名乘客及802名船員，2月1日從香港出發，展開14天的行程包括台灣、日本等地，原定2月15日在日本橫濱結束旅程。

但隨着新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在各地爆發，多個地方的政府拒絕其泊岸，包括菲律賓、日本、關島及泰國，其中日本政府表明以船上有疑似新型冠狀病毒感染者為由，不准郵輪停靠。但「威士特丹號」連日來則堅持船上沒有疑似患者。

船上澳洲籍乘客霍爾斯特（David Holst）曾在接受媒體採訪時，大嘆郵輪遭到遺棄，令他們變成「無家可歸」。