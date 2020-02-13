【武漢肺炎】中國不願美專家赴華調查疫情　韓媒稱涉及自尊心

彭博社2020年2月12日援引美國政府高層相關人士的話稱，原計劃派往中國湖北武漢的美國頂級疾病專家因未收到中方邀請其入境而繼續等待。中國政府為何不願讓美國專家幫助其調查疫情的原因引人關注。

新型冠狀病毒肺炎最早在中國湖北省首府武漢被確診，此後該病毒迅速擴散，全球多國紛紛出現確診病例。目前，中國政府政採取多項措施展開防疫防控工作，但目前尚未有病毒疫苗問世。（AP）

報道稱，美方醫療專家代表團中包括美國國家衛生研究院（NIH）下屬國家過敏症和傳染病研究所 （NIAID）的病毒、免疫、臨床試驗設計、疫苗和流行病等領域內的專家。

2月11日，美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在華盛頓表示，「我們向中方提議派遣美國疾病控制和預防中心（CDC）和NIH相關專家加入到世界衛生組織（WHO）領導的醫療專家小組中，但這個提議在目前看來並沒有被接受」。

美國國家免疫與呼吸系統疾病中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）總監梅索尼耶（Nancy Messonnier）表示，「世界上有很多稱職的專家可以給中國提供幫助，但我們還沒有接到邀請」。

NIAID所長福西（Anthony Fauci）表示，CDC職員在當地也被禁止出入醫院。

彭博社指出，中國政府採取了一系列積極措施抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），但對於美方的提議中國始終不予回應。在CDC獨立派遣專家赴華提案未被接受後，美方提出派專家加入WHO專家小組，但WHO發言人在接受採訪時迴避談論美國專家加入的可能性。

韓國news1網站2月13日報道猜測中國政府或是出於自尊心不願向美方尋求幫助。