最強防炎裝備？3M VERSAFLO 系列最強防疫裝備　香港網購隨時兩萬

口罩？N95？KF94？豬嘴？最近網上瘋傳，香港有女生戴著一副防毒面罩一樣的裝備出入超市，這一款其實是 3M VERSAFLO 動力過濾式呼吸防護系統。若果市面上的防疫裝備已經滿足不了你的心理需求，以下的入手攻略值得你研究一下。

3M VERSAFLO 動力過濾式呼吸防護系統是一套適合醫學用及工業用的呼吸防具，超市中的女生配戴的，相信是型號為 M-107 的頭盔。其實這一款屬於 3M VERSAFLO 系列的頭盔，是需要配上一台 TR600 系列的動力過濾式呼吸器 PAPR（Powered Air Purifying Respirator）使用的（註：同系列 TR300 只能夠過濾微粒，而 TR600 則可以同時過濾氣體）。

網上瘋傳，香港有女生配戴著 3M VERSAFLO 動力過濾式呼吸防護系統出入超市。（FB群組網上圖片）

香港的網上五金店「五金街」近日就向 3M 引入了型號為 TR-619UK 的 PAPR 套裝，套裝中除了包括一台動力過濾式呼吸器外，亦已經包括 TK6310E 濾盒（連 TR-6310E A2P 濾罐）、腰帶、電池、充電器及呼吸管等必須裝備，不過定價絕不便宜，以上套裝未連頭罩，已經要索價港幣 $18,000！

五金街引入一系列 3M VERSAFLO 產品（按圖放大）

而頭罩方面，「五金街」則提供較為便宜的 S-433L 內含內襯型頭套頭罩選擇。相比起型到核爆的 M-107，S-433L 無疑輕巧得多，可以抵抗一般低速液體噴濺，不過很明顯就無法防疫的同時抵禦硬物的襲擊，不過整體價錢就比 M-107 合理得多，僅需要港幣 $800。

其實以上兩者相加，基本套裝已經需要港幣 $18,800，若果大家覺得防疫之餘，更加需要預防不法份子以鐵棍襲擊，事必要購買 M-107 的話（雖然記者覺得並不足以抵禦棍類的攻擊），香港亦有工業用品供應商可以提供，不過單價就已經要港幣 $2,000 以上，大家實在要認真考慮，型到核爆之外的入手理由（市場上另有更型的高階版 M-307，索價達港幣 $3,000 以上）！

3M VERSAFLO 頭盔系列（按圖放大）

其實這類真正專業級裝備，一般日常生活實在沒有派上用場的機會。亦有網友在討論中表示，若果沒有合適的清潔工具，若果在路上真的遇上感染者，配戴後回家亦沒有辦法作徹底清潔再除下，似乎很值得大家購買前三思。