普京提修憲計劃　禁止同性婚姻合法化

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月13日在會議上討論修憲計劃，表明不會推動同性婚姻合法化。其他修憲內容包括提倡核武器。他強調，修憲內容將經過全國公投才會生效。

普京2月13日與修憲工作小組成員會面。逾500項修憲建議已經提交至國會和工作小組。（美聯社）

普京成立工作小組，與律師、政界、文化界和運動員等人士商討修憲內容。有人提議在憲法列明婚姻是一男一女的結合，普京認為，雖然用字侵犯單親家庭權利，但重申不會容許動搖對於父母的傳統觀念。他指，只要他仍然是總統，就不會有「家長一號」和「家長二號」，只會有父親和母親。

另外有工作小組成員提議在憲法內將俄羅斯龐大的核武器庫列為威懾侵略的工具。普京表示，雖然核武器現時扮演重要角色，但未來的武器將取代核武的地位。他同時指出，美國希望以防導計劃削弱俄羅斯核武的威懾潛力。他形容，在俄羅斯新的高超音速武器下，美國防導系統沒有作用。

普京指，修憲內容將經過全國公投才會生效，認為應該要是真正的全民投票，俄羅斯公民必須有份撰寫修正案。他表示，為了鼓勵參與，全民投票將於平日進行，政府將宣布為官方非工作日。普京未有透露確實日期，但早前有官員指將於4月舉行。