普京任命新一屆政府成員　國防及外交部長等保留現職

俄羅斯總統網站1月21日晚發表公告，宣稱總統普京（Vladimir Putin）已任命新一屆政府成員。

普京（左）表示，修改憲法將不會影響憲法基礎，俄仍將是總統共和制國家。（AP）

俄羅斯總統網站2020年1月21日發布公告稱，普京已簽署命令，正式任命別洛烏索夫（ Andrey Belousov）為俄政府第一副總理，國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）、外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）繼續留任。

自普京1月15日發表國情諮文，提議擴大俄羅斯議會兩院權限、強化俄聯邦國務委員會地位，以及憲法在法律中的優先地位以來，俄羅斯的高層不斷變化。

作為對普京提議修憲的回應，總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）隨即帶領他領導的政府向總統普京提出辭職。

1月16日，俄羅斯總統網站發布公告稱，普京總統簽署了總統令，任命梅德韋傑夫為俄羅斯聯邦安全委員會副主席，同時解除梅德韋傑夫代總理的職務。

隨後，俄羅斯總統網站再次發布公告稱，普京總統簽署了總統令，任命米舒斯京（Mikhail Mishustin）為俄羅斯政府總理。

據俄羅斯衛星網20日報道，總統普京已向杜馬提交了修憲草案。根據草案，同一人擔任總統不得超過兩任，總理和內閣其他成員由國家杜馬推薦並由總統任命。