【威士特丹號】美籍乘客確診「武漢肺炎」　旅客2入院6被拒登機

遭多國拒絕靠港，2月13日終停泊在柬埔寨的美國郵輪「威士特丹號」（Westerdam），因為有一名美國女乘客在馬來西亞被驗出確診2019冠狀病毒病（COVID-19），導致數名同船旅客在吉隆坡登機被拒，暫時無法回國。

郵輪威士特丹號船上有一名美國女乘客在2月16日確診感染2019冠狀病毒病，導致同船乘客前往下一目的地行程受阻。圖為柬埔寨總理洪森2月14日到柬埔寨西哈努克城的港口迎接自「威士特丹號」下船的乘客。（AP）

從「威士特丹號」下船的145乘客中最後一批為數17名的乘客，本應在馬來西亞吉隆坡國際機場登機離開，但在15日晚上有2名乘客送院，6人被拒登機。送院的兩名乘客，分別是後來在16日確診患病的83歲美國女乘客，以及她的85歲丈夫。他的樣本經測試後證實呈陰性反應。他們是在14日與其他郵輪乘客飛抵馬來西亞時出現病徵。

兩部從金邊飛往吉隆坡的馬來西亞航空公司客機據報已取消，另一部由西哈努克城（Sihanoukville）飛往吉隆坡客機，本應今日起飛，但已航班已取消。

這17人包括15名美國公民、兩名荷蘭公民及一名澳洲公民，他們原定乘搭以下航班MH135（吉隆坡往布里斯班）、KL810（吉隆坡往阿姆斯特丹）、MH88（吉隆坡往日本成田機場）、JL724（吉隆坡往日本成田機場），以及KE672（吉隆坡往韓國仁川機場）。

經營「威士特丹號」的荷美遊輪（Holland America Line）稱，郵輪乘客的測試是初步的，現在等待第二次測試給果。公司稱正在與馬來西亞、柬埔寨及美國疾病控制和預防中心（CDC）合作。

「威士特丹號」2月1日由香港出發、載有2200人，連日來遭多國政府拒絕靠岸，13日終於在柬埔寨靠岸﹔但船上一名83歲美國女乘客15日抵達馬來西亞後，16日確診，她丈夫則對病毒測試呈陰性。

馬來西亞衞生部門16日晚上發表聲明表示，這名美國女乘客目前情況穩定，正在醫院隔離病房治療。《柬中時報》16日引述柬埔寨衛生部發言人稱，馬來西亞衛生部可能是「誤診」。

威士特丹號接連遭被日本、菲律賓、泰國和美國關島拒絕靠港，在海上航行兩周，直到13日上午才獲准停靠柬埔寨西哈努克城的港口，乘客在14日接受柬埔寨檢疫確認無恙後，才獲准上岸。