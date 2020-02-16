【威士特丹號】出現首名確診乘客　柬埔寨質疑馬來西亞「誤診」

馬來西亞衛生部門2月15日表示，曾遭多國拒絕停靠的美國郵輪「威士特丹號」（Westerdam）出現首名確診感染2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的乘客，患者是一名從柬埔寨入境的83歲美國婦女，在飛抵馬國後確診。惟柬埔寨衛生部16日指出，這可能是「誤診」。

馬來西亞衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，14日共有145名郵輪乘客飛往馬來西亞。患者與同行丈夫到達吉隆坡國際機場後就被發現有症狀，該名婦女15日對病毒呈陽性反應，現時病情穩定，正在醫院隔離病房接受治療；她的85歲丈夫就呈陰性反應，但仍需留院觀察。

《柬中時報》16日引述柬埔寨衛生部發言人稱，馬來西亞衛生部可能是「誤診」，不僅是衛生部，就連「威士特丹號」郵輪公司荷美郵輪（Holland America Line）也要求馬來西亞當局重新檢測，以確保檢測結果令人信服。

發言人強調，衛生部按照世界衛生組織（WHO）的檢測標準，對所有乘客進行檢測，在確認他們沒有健康問題後，才批准他們上岸。

路透社16日引述荷美郵輪發表的聲明，要求馬來西亞當局進行更多檢測，「雖然（馬國當局的）檢測結果出爐，但目前只是初步結果，我們正等待二次測試作進一步確認。」公司又指，目前仍有236名乘客和747名船員留在船上。

馬來西亞2月15日發現「威士特丹號」郵輪首宗確診病例，圖為14日乘客獲柬埔寨批准下船入境，當時大家表現興奮。（AFP）

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柬埔寨衛生部門14日表示，至少20名本身不適的乘客已接受測試，未有人感染新型冠狀病毒肺炎。所有乘客的血液樣本已接受病毒測試，全部未有呈陽性反應。

載有1,455名旅客和802名工作人員的「威士特丹號」，被泰國、日本、韓國、台灣及關島等國家或地區拒絕靠港，已在海上航行逾14天。郵輪2月1日從香港出發，航程原定14日。

荷美郵輪早前發表聲明稱，威士特丹號預計會在西哈努克城（Sihanoukville）港口停靠多日，讓旅客落船及上岸，之後在未來幾天中，船公司會安排專機接載旅客到柬埔寨首都金邊（Phnom Penh），再各自坐飛機回家。