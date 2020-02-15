【威士特丹號】下船一日後現首宗確診　轉機至馬來西亞才驗出

新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情持續蔓延，曾遭多國拒絕停靠的美國郵輪「威士特丹號」（Westerdam）2月15日出現首名確診乘客。 馬來西亞衛生部門當日表示，患者為一名從柬埔寨入境的83歲美國婦女，在飛抵馬國後確診。暫時未知她在何處染病。

馬來西亞2月15日發現「威士特丹號」郵輪首宗確診病例，圖為14日乘客獲柬埔寨批准下船入境，當時大家表現興奮。（AFP）

馬來西亞衛生部門2月15日稱，這名83歲美國婦女之前是「威士特丹號」郵輪乘客，2月14日在柬埔寨下船後飛往馬來西亞。

衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，14日共有145名郵輪乘客飛往馬來西亞。患者與同行丈夫一到達吉隆坡國際機場就被發現有症狀，隨後轉往醫院接受治療及進一步測試。

該名婦女15日對病毒呈陽性反應，現時病情穩定，正在醫院隔離病房接受治療；她的85歲丈夫就呈陰性反應，但仍需留院觀察。

由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪，之前曾6次遭不同地方的政府拒絕停靠，包括菲律賓、日本、韓國等。

郵輪在海上漂泊近兩周後獲柬埔寨批准入境，旅客14日下船後再分批離開。柬埔寨當時有安排部分不適的旅客接受檢驗，確認未有人感染，才允許乘客下船登岸。