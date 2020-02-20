【武漢肺炎】圖看韓國疫情：大邱慶北佔7成 「阿珠媽」疑傳染42人

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，韓國疫情更是急速轉壞，2月20日一天內個案數目翻倍，累計個案升至104宗，若看病例的地理分布，大邱市及周邊的慶尚北道（簡稱慶北）成為重災區，達到70宗個案，佔全國近7成，此與當地教會活動疑似變成「播毒」場合有關。 大邱市長形容是前所未有的危機，呼籲市民戴口罩、盡量別外出。當地媒體報道，大邱居民人心惶惶，部分居民已不敢出門，又有部分人走路時故意繞路避開出現疫情的地點。

🔻點擊圖表了解韓國疫情分布，大邱及慶北地區成為重災區🔻

韓國累計個案從2月19日的51宗，急升至2月20日的104宗，一日之內翻倍，新增的53宗個案之中，51宗都出現在大邱及周邊的慶北地區。若然再加上之前的個案，大邱及慶北地區共有70宗個案，佔全國近7成。

在大邱的醫療中心，懷疑感染病毒的民眾等候接受測試（美聯社）

為何大邱重災？「阿珠媽」疑傳染至少42人

當地出現疑似「超級傳播者」，為一名大邱市61歲婦人，她是「新天地教」的教徒，該教會常被視為異端教派。婦人自2月7日入院後、2月18日確診前，還兩度離開醫院參加教會聚會，韓國當局表示，估計她與另外42宗病例有關，防疫部門懷疑聚會成為播毒途徑，變成群聚感染。此外，這位「阿珠媽」（아주마，韓國人對年長女士稱呼）在確診前也有乘坐火車去過首爾，又在大邱出席友人的婚禮等。

大邱政府表示，在參加兩次教會聚會的1001名教徒中，有90人回答出現疑似染病症狀，沒有出現症狀者則為515人，另有396人尚未取得聯繫。政府目前要求他們家居隔離。

防疫人員2月19日到新天地教大邱教會執行消毒工作（路透社）

市長：危機前所未有

大邱市長權泳臻2月20日形容面臨前所未有的危機，呼籲市民戴口罩、盡量不要外出。他擔心愈來愈多患者出現，將導致醫療系統不勝負荷，促請首爾的中央政府提供協助。

韓國《中央日報》報道，大邱居民感到恐慌，居民故意繞路避開新天地大邱教會，報道也稱，從當地一個地鐵站可見9成市民都戴上口罩，有民眾稱，前一天戴口罩的人還只有3、4成，可見如今事態嚴重得多。當地也有不少商戶貼出告示，提醒有感冒症狀的患者不要入內。在不少藥房內，口罩與消毒液都售罄。