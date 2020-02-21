【武漢肺炎】華府高官：仍然期望中國履行協議　增購美國商品

路透社引述美國一位高級官員2月20日表示，雖然新型冠狀病毒疫情迅速蔓延，但美國政府預計中國將履行1月與美國簽署的第一階段貿易協議，購買更多的美國商品。

由於冠狀病毒疫情的爆發，中國能否如期履行中美貿易協議中的承諾引發疑問。美國總統特朗普（前排右）1月15日在白宮東廳與中國國務院副總理劉鶴（前排左）簽署美中第一階段貿易協議。（AP）

美國財政部官員說，現在就對疫情對全球經濟的影響做出準確預測還為時過早，但基本情況是中國經濟增長將在第一季度下降，然後大幅反彈。這位不願透露姓名的官員說，如果疫情進一步惡化，影響可能會更大。

被問及疫情爆發是否需要修改美中第一階段貿易協議時，這位官員告訴記者，「現階段，我們不希望改變實施第一階段（貿易協議）……我們仍然希望他們（中國）履行承諾，但這需要一段時間。」

根據本月生效的中美第一階段貿易協議，中國承諾在2017年從美國進口的基準線基礎上，2020年增加購買770億美元美國商品，2021年增加購買1,230億美元。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）本周將在沙特阿拉伯首都利雅得，與二十國集團（G20）的高級財政官員和央行行長討論疫情對經濟的影響。

中國2月19日表示，由於疫情爆發，不會派遣央行和財政部高級官員參加會議。中國財政部官員稱，將派出級別較低的官員與會。

美國《華盛頓郵報》20日報道，美方認為，中國能否根據貿易協議履行採購承諾是一個令人擔憂的問題。

美國總統特朗普（Donald Trump）1月曾承諾，中國今年將購買價值約400億美元的美國農產品。不過農業部一位高級經濟學家暗示，中國可能會購買的美國農產品會少得多，為美中局部貿易協議的關鍵部分增加不確定因素。

農業部首席經濟學家約翰松（Robert Johansson）預計，在截至9月30日的一年裏，美國對華農業出口將達到約140億美元，較上年同期增長40億美元。

但數字仍遠遠低於白宮官員根據近期宣布的美中第一階段貿易協議所承諾的數額。白宮官員曾表示，未來兩年每年向中國出口的農產品將在400億至500億美元之間。

約翰松是在美國農業部舉行的農業展望論壇上發表上述評論。在稍後舉行的新聞發佈會上，農業部長珀杜（Sonny Perdue）說，中國根據貿易協議履行採購承諾仍是一個令人擔憂的問題，而像疫情爆發這樣的變數使預測變得困難。國農業部官員說，不清楚中國今年最終會購買多少美國農產品。