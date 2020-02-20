無視特朗普反對　美國傳仍將開會討論打壓華為與禁售飛機零件

英媒引述兩名消息人士稱，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）2月18日表態反對向海外出售美國產品施加更嚴格的限制，但美國政府官員仍將於20日開會，討論進一步限制對中國電信業巨頭華為公司和中國的出口。

據路透社2月19日報道，這次副部級會議的目的是討論一些問題，包括可能對已被美國列入黑名單的華為公司銷售海外製造的晶片，以及向一家中國飛機製造商銷售飛機零部件實施新的限制。

在定於2月28日召開的內閣會議之前，特朗普政府的政策制定者們出現了嚴重分歧，一些官員傾向於對華為和中國採取強硬立場，而另一些官員則更關注貿易問題。

特朗普2月18日曾抨擊關於阻止美國企業向中國飛機製造商提供噴射引擎和其他部件的提議，之後外界開始懷疑這些會談是否會繼續進行。

美國《華爾街日報》2月16日首先援引消息人士報道稱，特朗普政府正在考慮一項提案，以叫停通用電氣公司（GE）合資公司向中國交付用於中國正在研發的C919客機的噴射引擎。

此外，特朗普政府考慮通過調整相關規定允許商務部要求世界各地的晶片企業在獲得許可的情況下，才能使用美國設備生產供應給中國電信業巨頭華為公司的晶片。這些提議在商務部和白宮內部引發了激烈的辯論。

美國總統特朗普2月18日在Twitter發文稱，反對禁止向中國出售航空發動機，稱國家安全不應成為限制外國公司購買美國產品的藉口。