【美國大選】首次參加辯論四面受敵　彭博曾涉歧視言論挨批

美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）2月19日首次取得資格參加民主黨初選辯論。彭博過去涉及種族和性別歧視的言論，以及億萬富豪的身份也被對手用來攻擊，被指是總統特朗普（Donald Trump）的翻版。

美國紐約市前市長彭博2月19日首次取得資格參加民主黨初選辯論，過去涉及種族和性別歧視的言論被同場對手批評。（美聯社）

同場對手包括前副總統拜登（Joe Biden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、沃倫（Elizabeth Warren）、克洛布徹（Amy Klobuchar）和印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。他們指，彭博試圖買下入主白宮之路，並認為彭博作為前市長和商人的背景會導致民主黨在大選落敗。

沃倫表示，「我們面對的對手是一名億萬富豪，會稱女人為『肥婆』（fat broads）和『馬面同志』（horse-face lesbians）。她指，口中形容的不是特朗普，而是彭博，「如果只是用一個狂妄自大的億萬富豪取代另一個，民主黨所冒的風險很大。」

沃倫也指，彭博過去曾與未知多少名聲稱被騷擾和歧視女性簽署保密協議，化解官司。沃倫和拜登要求彭博承諾公開有關協議，但彭博拒絕，並表示只有「很少」保密協議，而且沒有人指控他任何事，指「或許他們不喜歡我說的笑話。」

桑德斯和拜登則批評彭博出任市長期間的政策。桑德斯指，彭博以殘酷的方式針對非裔美國人和拉丁裔人士。拜登形容，彭博的「攔截和拍身搜查」（stop and frisk）政策將500萬黑人男子置於困境。

彭博回應表示，對曾經支持政策感到羞愧，並指他已經為此道歉。他另外也指，自己的財富並非從繼承得來，並用以踢走特朗普，如果成功，將會是對美國和自己孩子的重大貢獻。他同時指出，美國最知名的社會主義者桑德斯是擁有三棟房屋的百萬富豪。

根據路透社和益普索（Reuters/Ipsos）18日公布的全國民調結果，排第一的桑德斯支持度達25%，彭博以17%的支持度緊隨其後，其後依次為拜登、布蒂吉格、沃倫和克洛布徹。