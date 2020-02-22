【韓國疫情．武漢肺炎】超級傳播者引爆疫情　MERS惡夢再臨？

韓國的新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，連續兩日單日增加逾百宗確診病例。香港因為經歷過嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）的洗禮，市民防疫意識普遍提高。本以為戰勝中東呼吸綜合症（MERS）的韓國也如是，不過失控的疫情似乎反映全國上下也未能好好汲取慘痛的教訓。

2015年，韓國爆發中東呼吸綜合症疫情。同年6月10日，醫護人員身穿全套保護衣照顧確診病人。（Getty Images）

MERS奪38人性命 醫院播毒遺禍

2015年，韓國爆發中東呼吸綜合症疫情，全國隔離檢疫系統崩潰。期間，衛生部門隔離16,752名疑似患者，錄行186宗確診病例，38人死亡。

急診室繁忙、親友「勇躍」的探病文化和差劣的檢疫系統網絡都是五年前導致疫情大爆發的主要原因。當時186宗的確診病例分布全國16間醫院，其中有44.1%的個案都是因為曾經前往醫院或住院而感染。韓國首名患者曾於醫院接觸多人，但衛生部門低估病毒的傳播能力，中止流行病學調查，未有考慮到有可能出現更多確診個案。

《韓國生物醫學評論》（Korea Biomedical Review）1月底引述一名醫院官員指，如果醫院未能控制「超級傳播者」散播病毒，五年前的疫情很有可能重演。

韓國疫情重災區大邱市變得冷清，2月21日街上零星的市民都戴上口罩。（路透社）

「超級傳播者」引爆疫情 醫院大爆發

五年後，引爆疫情的正是一名疑似「超級傳播者」。在距離首爾300公里的大邱市，第31宗病例的患者早在7日出現發燒等徵狀，她入院後拒絕接受隔離和病毒檢測，並多次離開醫院，包括兩次出席新天地大邱教會的活動，最終導致教會出現大爆發。

疑似「超級傳播者」也被懷疑是導致大邱市附近清道郡疫情的源頭。患者2月初曾前往清道郡。韓國政府官員指，新天地教領袖的哥哥1月底在清道大南醫院過身，並於院內舉殯，教會中國分部的代表有機會出席喪禮，相信疑似「超級傳播者」也在場。

醫院爆發是抗疫最大的難關。尤其是當醫護人員也受感染，很有可能會將病毒傳播給更多病人，也導致本來已經人手緊拙的醫療機關面臨多一重壓力。一切可能是因一名「阿珠媽」逃離醫院而起，證明個人公共衛生意識低，牽連可以甚廣。

清道郡的大南醫院已經出現兩宗死亡個案。身穿保護衣的工作人員2月21日在醫院進行消毒。（美聯社）

病毒「落地生根」？ 社區傳播惡夢開始

疫情突然升溫，部份地區的醫療資源開始短缺。韓國醫生協會20日表示，大邱市五間大型醫院中，有三間急診室已經關閉，亦有醫院等待疑似患者的檢查結果，停止接收新症。協會指，國內幾間大型醫院的急診室接連關閉，造成嚴重的醫療資源空白，對國民健康構成巨大威脅。雖然官方早前信心滿滿，指急診室分流措施足以防止傳染，但協會認為現時最好是直接分開新冠醫院和普通醫院，確保資源適當分配和保護病人。

政府早期將防疫重點放在堵塞病毒從國外輸入，但一直沒有全面「封關」。醫生協會再次呼籲對中國採取全面入境限制措施，爭取時間應對疫情。韓國巴斯德研究所主管Hakim Djaballah接受《韓國時報》訪問時也指，全面「封關」是最好的選項，但政府卻礙於外交關係而有所顧慮。他表示，面對數以萬計的中國學生3月返回韓國開學，有可能打擊抗疫成效。

Djaballah質疑韓國政府是否真的有從應對中東呼吸綜合症疫情汲取教訓。他認為，政府的處理手法和最近數據反映情況不佳，而在重災區大邱市，如果市民感到恐慌，所有人紛紛逃城，將會是場災難，猶如「韓版武漢」。他指出，如果疫情已經不再是輸入個案，現時只是社區傳播的開始，若確診人數未來數周繼續上升，下場將比起五年前更加慘痛。