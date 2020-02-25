【武漢肺炎】世衛專家突訪武漢後公布調查結果

世界衛生組織（WHO）派遣專家小組於2020年2月17日抵達中國，對北京、廣東、四川省防疫工作進行考察。2月22日，專家小組突然訪問並不在預定行程中的湖北武漢，並於2月24日召開新聞發布會，通報最新情況。

新華社2月24日報道，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在北京舉行新聞發布會，邀請考察組中方組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，考察組外方組長、世界衛生組織先遣組總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）介紹考察組現場調研情況並回答記者提問。

艾爾沃德表示，中國所採取的策略改變病例數快速攀升、並且是潛在致命的疾病的曲線。艾爾沃德指出，數據顯示，當他剛到中國時，中國每一天新報告的確診病例大概都是2,000多個，而在他即將回國的時候，已經降到了416例，兩周之內下降了80%。

現場有記者提問，新冠疫情轉捩點何時到來。梁萬年對此回應稱，武漢目前形勢依然嚴峻，雖然早期爆發階段病例快速增加的勢頭已得到改觀，但新發病人仍繼續出現，疫情整體尚未得到遏制。

艾爾沃德則表示，根據流行病學規律，武漢新增確診病例後續下降速度可能愈來愈快，如能在幾周內將每日新增確診病例控制在兩位數，則意味情況已完全被控制住。