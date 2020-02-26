中美貿易│美農業部及貿易代表辦公室：中國已開始執行首階段協議

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）2月25日宣布，中國已採取多項行動，按期開始執行具有里程碑意義的《中美第一階段經貿協議》中與農業有關的承諾。

中國副總理劉鶴與美國總統特朗普1月15日在白宮簽署中美貿易首階段協議。（Reuters）

美國貿易代表辦公室（USTR）2月25日發表聲明稱，中國已開始執行的《中美第一階段經貿協議》中的內容包括以下方面：

1、簽署允許進口美國新鮮馬鈴薯片的協議。

2、取消對美國家禽和家禽產品的進口禁令，包括含家禽產品的寵物食品。

3、解除對進口含反芻動物材料的寵物食品的限制。

4、更新出口動物蛋白，寵物食品，乳製品，嬰幼兒配方奶粉和供中國工業使用的牛油的名單。

5、更新可以作為飼料添加劑出口到中國的產品清單。

6、更新可以出口到中國的美國海鮮種類的批准清單。

此外，中國已開始宣布對受其報復性關税影響的進口美國農產品實施關税豁免，美國也宣布了降低對某些美國農產品的報復性關税。這些行動將促進中國在履行第一階段採購承諾方面取得進展。

珀杜說：「特朗普（Donald Trump）總統和本屆政府與中國談判達成了一項強勁的貿易協議，該協議有望為美國農業帶來重大利益。」「我們期待2020年這些益處能夠實現，並受到上周取得的進展鼓舞。我們完全希望（中國）遵守協議的所有內容。」

萊特希澤說：「特朗普總統在1個多月前簽署了第一階段協議，我們已經看到了積極的結果。在總統的領導下，我們將確保嚴格執行該協議，以惠及我們的工人，農民，牧場主和企業。」