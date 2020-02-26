【美國大選】民主黨南卡州辯論登場　桑德斯成對手狙擊目標

美國民主黨2月25日在南卡羅來納州（South Carolina）舉行總統初選辯論。選情形勢大好的參議員桑德斯（Bernie Sanders）成為對手狙擊的目標。同場對手批評桑德斯進取的經濟議程開支龐大，並警告桑德斯或斷送民主黨入主白宮和控制國會的機會。

民主黨2月25日在南卡羅來納州舉行總統初選辯論，七名參選人同場較量。（美聯社）

多名參選人將矛頭指向桑德斯。紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）指，桑德斯將會輸給總統特朗普（Donald Trump），眾議院、參議院和部份州議會大廈都會屬於共和黨，形容是「災難」。印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）也批評桑德斯不斷更改對醫保計劃等的成本估算，質疑是否能夠獲得通過。

桑德斯反駁指，有能力承擔「全民醫保」（Medicare for All）等計劃的開支，強調自己提出的議題獲美國人支持。他指，自己在民調中領先，也在大部份全國民調中領先特朗普。他說：「如果你想擊敗特朗普，你需要一場史無前例的基層運動，包括黑人、白人、拉丁裔人、美洲原住民和亞裔人，站起來爭取正義的人。」

彭博再次被批評曾發表性別歧視的言論。參議員沃倫（Elizabeth Warren）表示，有報道指彭博曾向懷孕員工說「殺死它」，意指叫員工墮胎。彭博極力否認指控，但承認有時言論不恰當。沃倫指，彭博未能取得民主黨核心的信任。

桑德斯於首三場提名戰取得亮眼成績。根據路透社和益普索（Ipsos）25日公布的全國民調結果，民主黨和獨立選民受訪者中，有26%表示會支持桑德斯，前副總統拜登（Joe Biden）和彭博也分別有15%的支持度。民主黨29日於南卡羅來納州舉行初選，之後於3月3日迎來「超級星期二」。