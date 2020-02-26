馬哈蒂爾發表電視講話：若有足夠支持　願再當首相

馬來西亞過渡首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）當地2月26日下午發表了電視講話。這是他自2月24日辭去首相一職以來，首次發表公開講話。

馬哈蒂爾希望組建新政府

馬哈蒂爾發表電視講話稱，若獲得多數議員支持，他將重新出任馬來西亞首相一職。

他還說，如果可以，他將會組成一個不傾向任何政黨的政府。他表示「不論對錯，政治和政黨必須拋開成見。如果可以這麼做，我會成立一個只有國家利益受到優先重視，不傾向任何一方的政府。」

他還說：「國家元首委任我為過渡首相，我了解我現在所做的都會受到很多人反對，但是可能也有人支持。我不是要獲得大家所喜愛，我只是要做對國家有益的事情。」

他對目前的混亂局勢道歉。「雖然有人指我權力狂，但我要的是組成一個概括所有人的政府。」他表示，因為他在向國家元首辭職後，他獲得各方面的支持，所以無法決定下一任首相人選。

馬哈蒂爾還說：「我有很多辭職的原因，但是我感覺自己得到了各方的支持，所以我無法選擇自己選擇那一方。」

他還強調：「此外，也有人指控我無意要卸下首相職位和醉心於權力。因此我辭職，因為我的目標不是將權力和地位視為『一切皆有』。對我而言，權力和地位是『一個達到目的的手段』或實現目標的工具。我們的目標是為國家謀福利。」

馬哈蒂爾以退為進 讓安華出局？

2月24日，馬哈蒂爾相繼辭去了國家首相和土著團結黨黨首的職位，馬來西亞政局一度陷入動盪。馬來西亞最高元首阿卜杜拉當天委任馬哈蒂爾繼續擔任過渡首相，負責管理國家，直至組建新內閣、任命新首相。阿卜杜拉2月25日和26日接見222名國會議員，以確定誰獲得最多支持出任下屆首相。

不過外界一致認為，馬哈蒂爾辭職只是一種「以退為進」的政治策略，從而為他繼續擔任首相鋪平道路。

馬哈蒂爾在2018年5月的大選中擊敗時任首相納吉布（Najib Razak），以92歲的高齡再次成功當選首相。但根據當時的承諾，他需要在2023年的下一次大選前將政權移交給安華（Anwar Ibrahim）。安華現年72歲，是「希望聯盟」中最大成員黨人民公正黨的主席。此後，安華一直被認為是馬哈蒂爾的既定繼任者。馬哈蒂爾2019年表示，會在2020年將權力交接給安華。

但是近段時間以來，一直就有消息稱馬哈蒂爾有意組建新政府，而新政府中並不包含他的既定繼任者安華。2月23日晚，安華稱，他被馬哈蒂爾及其政黨「背叛」，稱他們計劃組建一個沒有他的新政府，從而阻止他接任馬哈蒂爾的首相之位。

新加坡《海峽時報》分析，馬哈蒂爾遞交辭呈屬於「戰術操作」，可能「以退為進」，在確保自己能留任首相的同時，排除安華「接班」的可能。