【新冠肺炎】美網站創辦人：國會一名工作人員已受感染

有報道指稱，美國一名國會工作人員已感染新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病毒。

支持美國總統特朗普（Donald Trump）以及被指是右翼陰謀論網站的Gateway Pundit，其創辦人赫夫特（Jim Hoft）5日撰寫新聞，引述特朗普最喜愛的電視節目主持人、Fox電視台當家主播卡爾森（Tucker Carlson）5日晚間的說法，一名國會工作人員已感染新冠病毒。

（編按：赫夫特在報道中指出，已從另一來源確認美國國會有職員受感染。）

BREAKING REPORT: Congressional Staffer Tests Positive for Coronavirus - 63 More Cases in US https://t.co/XoNTS2MxxO via @gatewaypundit — Jim Hoft (@gatewaypundit) March 6, 2020

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（編按：美國《財富》雜誌網站3月6日報道，美國國會議員已在面對國會山莊可能出現疫情的情況。有些議員認為，該處出現疫情只是時間問題。

佛羅里達州參議院魯比奧（Marco Rubio）說：「坦白說，我不認為有任何方法可避免它（疫情出現）。」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）5日表示，暫時沒因應疫情而改變國會時間表的計劃，雖然議員辦公室及國會山莊一些設施在檢視讓職員在別處工作的計劃。）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】