【新冠肺炎】意大利未尋獲「零號病人」　疫情源頭或來自德國

意大利仍然未找出2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的「零號病人」。米蘭（Milan）薩科醫院（Sacco Hospital）的科學團隊指出，疫情源頭或來自德國，而非直接從中國「進口」。

意大利擴大封城措施至全國。3月11日，南部那不勒斯一間咖啡店的職員戴上口罩。（美聯社）

北部倫巴第區（Lombardy）2月21日爆發疫情，迄今未知病毒源頭。米蘭的團隊研究發現，意大利疫情病毒的基因排序與德國1月出現的1宗個案吻合。研究主管加利（Massimo Galli）指，最接近的基因排序來自德國一名患者，很可能1月19日至22日期間在慕尼黑（Munich）感染。患者曾經接觸來自上海的人士，之後染疫。

加利表示，分析結果顯示意大利的疫情早在1月25日至26日開始，遠早於科多尼奧（Codogno）「一號病人」正式確診的時候。加利相信，有機會是有人在慕尼黑感染病毒後前往意大利，當政府在1月底宣布停飛中國時，病毒或者已經開始傳播。

醫生起初以為科多尼奧的「一號病人」是被同事傳染。該名38歲男子2月20日確診，曾與一名從中國返國的同事進餐。不過該名同事的病毒檢測結果呈陰性，意味並非源源。患者除了將病毒傳染給妻子和一名朋友，該名朋友父親的酒吧三名食客和八名醫護或病人亦被感染。