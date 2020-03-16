【新冠肺炎・泰國】曼谷巴士乘客須全身消毒 　或有患皮膚炎風險

受到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，各國開始實施嚴謹的防疫措施，包括定期消毒大眾運輸工具、管制口罩數量等，而近日有網友在網上PO出一段影片，只見在泰國曼谷的巴士站前，有位阿伯拿着消毒液開始對乘客進行全身消毒，臉部、手臂和腳全部都被噴灑一遍，對此有毒物科醫師顏宗海表示拿消毒液噴灑全身的行為並不適當，可能會使皮膚敏感的人出現接觸性皮膚炎等症狀。

+ 8 + 7 + 6

近日有網友在Facebook社團「大馬亞洲爆料公社」發文，表示曼谷勝利紀念碑附近的巴士站出現一位義工阿伯，幫等車的乘客們一一進行全身消毒，而有不少人排隊等候，只見影片中阿伯手拿消毒液，將乘客的臉部、手腳、背部全部噴灑了一遍，而據悉阿伯的消毒的行為已持續數天，並說該消毒液可預防SARS和禽流感，不過該行為並未獲政府同意，阿伯的消毒行動事後已遭制止。

而這種全身消毒的行為在醫生看來仍有危害身體的風險，根據TVBS新聞報道，毒物科醫師顏宗海表示若是皮膚較為敏感的人，可能會導致接觸性皮膚炎等發炎反應，消毒液直接噴臉，也會導致部分消毒液進入呼吸道，引發咳嗽、胸悶，甚至氣喘發作等症狀。

▼▼▼相關圖輯：6種有效消滅病毒方法 抗菌洗手液未必有用（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 3 + 2

而桃園龍潭某國小前陣子也因為採用里長設計的「次氯酸水」噴霧通道，對學童進行全身消毒，而引來醫生的批評，表示其可能會使學童吸入鼻腔、口腔粘膜或接觸到眼睛，進而引發皮膚和氣管的過敏，而後來校方也因此緊急將通道撤除。

▼▼▼相關文章：【武漢肺炎】專家級防疫10招 和口罩一樣重要的還有…▼▼▼

+ 33 + 32 + 31

延伸閱讀：

雪梨交響樂團第一位女首席指揮 席夢．楊：工作不是性別政治的平臺

種樹救地球？ 專家：管理樹種才是成功關鍵

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】