【武漢肺炎】6種有效消滅病毒方法　抗菌洗手液未必有用

中國國家衛生健康委員會、中醫藥管理局在27日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》，其中發現有6種方式可以消滅新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）。包含酒精、加熱等。

6種可以消滅病毒的方式（按圖預覽）↓↓↓

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這份報告中提到，2019年新型冠狀病毒（2019-nCoV）目前研究顯示，跟蝙蝠中的SARS樣冠狀病毒（bat-SL-CoVZC45）同源性達85％以上；而且在體外分離培養的時候，發現只需要96小時（約4天）就可以在人類的呼吸道上皮細胞內發現。

不過值得慶幸的是，病毒對紫外線和熱敏感，所以還是歸納出了6種方法，確認可以殺死病毒。

1. 56℃ 30分鐘

只要在56℃的溫度底下持續30分鐘，病毒的活性就會被消滅。不過這很難做環境消毒，因為56℃連人類都受不了，但可以提醒我們每樣食物都要「熟食」，避免受到感染。

至於開暖氣的效果，因為不管怎麼樣都無法達到56℃，所以基本上是無效的。

2. 75％的乙醇

也就是市面上都買得到的酒精，只要使用酒精消毒，等酒精自然揮發，就有殺死病毒的效果，非常簡單、便宜、有效，而且使用起來很安全；不管是環境消毒、居家消毒，或是身體消毒、衣物消毒都可以使用。

3. 含氯消毒劑（如漂白水）

漂白水也跟酒精一樣有效果，不過需要等待比較久的時間，消毒後大約要等30分鐘才會發揮作用，但很適合大面積、大範圍，或是環境消毒。

4. 乙醚

乙醚是一種無色、易燃、極易揮發的液體，其氣味帶有刺激性，以前被當作吸入性全身麻醉劑，也是常見的毒品加工製作材料。因為毒性太高，不建議做環境消毒使用，但也是未來發展藥物的一個方向。

5. 過醋酸（又稱過氧乙酸）

過醋酸有強烈的腐蝕性、高溫下會爆炸，雖然也有效果，但也不建議使用。

6. 三氯甲烷（氯仿）

三氯甲烷對人體本來就有致癌性跟毒性，所以也不建議使用。

另外，報告中還特別提到，氯己定（或稱洗必泰，Chlorhexidine）已經確定不能消滅病毒。而氯己定是大部分抗菌洗手乳、抗菌洗手液、抗菌洗手泡沫，或是抗菌漱口水等產品中添加的物品；所以不要覺得買了抗菌洗手乳就可以預防，如果真的要消毒，還是建議使用酒精或稀釋過的漂白水，但如果只是單純的洗手，抗菌洗手乳還是可以達到不錯的效果。

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