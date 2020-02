【武漢肺炎】專家級防疫10招　和口罩一樣重要的還有…

新型冠狀病毒在本地擴散,本港專家提醒未來數天可能是阻截病毒的最後機會,呼籲大家外出一定要戴口罩。面對疫情嚴竣,大部份港人也沒有丟以輕心,口罩固然常戴,也時刻緊記清毒雙手,但還可怎樣再做更好?在關鍵時刻,不妨參考一名哈佛專家提出的建議,看看是否可將防疫習慣再升級!

新型冠狀病毒個案增加的同時,令人想不到的是還有出現呼籲「毋須戴口罩」的說法,還好香港醫學會隨即提醒,口罩一定要戴。

醫學會指,在日本「鑚石公主號」郵輪上的大部份新型冠狀病毒肺炎確診者均無出現病徵或只有輕微不明確症狀,而現時在本港的本地傳播個案亦已遠超輸入個案,加上隱形患者亦已多次被認為是可能的傳染源,因此會方呼籲在此重要時刻,大家不論是否有染病徵狀,也務必要在公衆交通工具或人多聚集的地方佩戴口罩,以減低病毒傳播風險。

另外,港大微生物學系講座教授袁國勇的研究團隊在醫學雜誌《刺針》發表文章,指出按研究分析,新型肺炎病毒在家庭群組內傳播的潛伏期約3至6日,至未來數天可能是阻截病毒由內地帶到本港的最後機會。

哈佛專家提出防疫10招

自從確診個案持續增加,市民也不敢丟以輕心,如何減少減染病毒的做法,大家也盡量做,但在此關鍵時刻,是否可做得更多?

哈佛大學公共衛生學專業,曾獲得普利策獎的作家並撰寫《THE COMING PLAGUE: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance》一書,美國外交關係協會公共衛生的前高級研究員Laurie Garrett,就教大家該如何自保(按圖):

1. 戴手套

當大家踏出家門就要戴手套,最好是冬天厚手套或是戶外手套,如在乘搭公共運輸交通工具(如地鐵及巴士)或在公共空間時,更一定要戴。

2. 不要用手接觸臉及眼

假如在社交埸合下,你被逼要除下手套來握手或用餐,就記得不要觸摸臉或眼。另外,在重新戴上手套前,也應先用梘液和清水正確洗手。

3. 每日更換手套

記得每日要更換手套,仔細清洗,並避免穿戴潮濕的手套。

4. 定時更換口罩

大部分的口罩在戴1次或2次後,就會變壞了。多日重覆使用同一個口罩,比起完全無用的口罩還更差,因為口罩內部已沾滿口腔和鼻噴出的分泌物,並可能帶有臭味,更有利細菌滋生。Laurie指她在疫情中很少會戴口罩,而她也參與了超過30次疫情爆發。

她指,她會遠離人群,和他人保持半米,大約1.5英尺的距離。當有人咳嗽或打噴嚏,她會要求該名人士戴上口罩,以免自己及其他人被受污染的分泌物感染。不過,若然那些人士拒絕戴口罩,她就會和他們保持1米,約3英尺的距離,或是直接離開。

她亦建議不要和他人握手或擁抱,只要禮貌性點頭,和對方說明在疫情中,不要有親密接觸就可以了。

戴口罩常見5大錯誤(按圖):

5. 不要和家庭成員共用毛巾

在家中,應馬上拿走所有在廚房浴室的毛巾,並以已貼上每名家庭成員名字的乾淨毛巾取代。另外,也應指導家人只使用自己的毛巾,而不應觸摸或和其他家庭成員共用毛巾。每星期也應清洗毛巾2次,潮濕的毛巾有利病毒,例如冠狀病毒滋生。

6. 小心門把手

大家應小心門把手。盡量以手肘或肩膀開門及關門。如要轉動門把,你可佩戴手套,或在接觸後馬上洗手。如果家中有任何人生病,就要定期清洗門把。同樣地,大家也要小心樓梯扶手、桌面、手機、玩具及電腦,所有用手接觸的物件,記得接觸後要洗手,並定期消毒。

如你接觸私人物件或不會有問題,不過假如你要接觸他人的電話,或使用他人的電腦鍵盤,就不要接觸臉部,並在接觸後馬上洗手。

洗手不只是手掌,連手背、手指縫及指甲都不能忽略!點擊下圖逐個步驟看:

7. 使用公筷

在中國,大家習慣使用自己的餐具,並分享餐點,不過請暫時戒掉這個習慣,直到疫情結束。在每隻碟上應放上公筷,並指導所有人使用公筷拿取自己想要的食物,到自己的碗中,之後將公筷放回原位。大家應只使用個人餐具食用在自己碟上的食物。另外,若有孩子,也要告訴他,不要和他人共用同一個杯子,或分享同一杯飲料。大家應使用自己的杯子。

在餐與餐之間,應徹底清洗餐具和食物,並避免到衛生欠佳的食肆用餐。

8. 不要購買、屠宰或生食鮮肉、鮮魚或動物肉製品

直到確認病毒源頭前,不要購買、屠宰或生食任何新鮮的動物,或魚類。

9. 開窗通風

在天氣許可下,在家中或辦公室打開窗,令空氣流通。病毒不能在通風良好的環境下停留。不過,當十分寒冷或天氣惡劣,就應關窗,並保持溫暖。

10. 照顧發燒患者要特別留意

假如你要照顧正在發燒的家人或朋友,在接近患者時,要經常佩戴和面部緊密貼合的口罩,並幫患者戴上(除非患者有噁心的情況)。

當你要替患者更換口罩,要加倍小心。你要假設口罩上充滿病毒,為了保護自己,要佩戴乳膠手套處理,並將除下的口罩放置在可丟棄的容器中,封好後,丟在垃圾桶中。在正在戴上乳膠手套的情況下,使用溫暖的肥皂和水,並使用可丟棄的紙巾或棉花棒,輕柔地替患者洗面,之後將其放在容器或膠袋中,才丟到垃圾桶內。

當你照顧患者時,應穿著長袖衣物覆蓋你的身體。另外,要以熱皂水或加入洗潔精的熱水中,徹底清洗患者穿著或接觸的東西,包括床單、毛巾和餐具。如果你家中有空間,應將患者隔離在一個令他感覺舒適的房間,或是房間的一角,但就和家中其他成員分開。

如果可接受氣溫,就打開在房間對面的窗,令空氣可輕輕地吹過患者的臉部,再吹至屋外。當然,在十分寒冷的情況下,不要這樣做,以免加重病情。

Laurie最後提醒大家,小心防疫,採取正常的措施,不要恐慌。

(資料來源:The Wuhan Virus: How to Stay Safe)

