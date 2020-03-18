【新冠肺炎】環球經濟面臨衰退　歐洲豪擲逾萬億美元救市

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情波及全球，環球經濟面臨衰退。歐洲多國政府出手救市，英國、法國、德國和西班牙合共豪擲萬億美元保障企業和勞工。經濟學家認為，政府的果斷措施或有助經濟於疫情結束時迅速反彈。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月16日透過全國講話承諾保障企業，提供千億元的貸款，小型企業免租和水電費，有必要的話甚至會將行業國有化。德國動用最少5,000億歐元提供貸款擔保。西班牙3月17日公布2,000億歐元的救市方案，承諾提供資金避免企業倒閉。英國也推出3,300億英鎊的貸款。

四國合計豪擲逾1.5萬億美元救市。歐盟高官韋斯塔格（Margrethe Vestager）17日發聲明指，計劃推動放寬反壟斷規則，容許經營困難的企業獲取政府最多50萬歐元的撥款，以及補貼利率貸款。

疫情下，歐洲製造業幾乎陷入停擺。快意佳士拿（Fiat Chrysler）、福士汽車（Volkswagen，或大眾汽車）等製造商先後宣布關閉工廠。德國漢莎航空公司（Lufthansa）也因為疫情大削航班。

德國漢莎航空公司因為疫情大削航班。圖為3月16日德國法蘭克福機場的漢莎航空客機。（路透社）

經濟學家認為，政府採取果斷措施支持企業，加上保障勞工的措施，有機會大幅遏抑旅遊和公共生活限制帶來的創傷，有助經濟於疫情結束時迅速反彈。環球經濟步進衰退，即未來連續兩季出現負增長。

荷蘭國際集團（ING）分析員認為，馬克龍的政策或將法國今年的經濟收縮限於1%，步入第三季時大型破產數目有限，失業率亦低於一般經濟衰退的水平。