【新冠肺炎】特朗普：推動國防生產法案抗疫　派出醫療船到紐約

美國總統特朗普（Donald Trump）3月18日宣布，因應2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，他已經啟動國防生產法案（Defense Production Act），容許政府加快生產抗疫的必要措施。

美國總統特朗普及副總統彭斯3月18日就新型肺炎疫情交代最新進展和措施。（Reuters）

特朗普並指，政府會派出兩艘醫療船，其中一艘會駛到疫情最嚴重的紐約，另一艘則會在西岸部署。他提到，聯邦緊急事務管理署（FEMA）已經在全國所有州份啟動，協調抗疫工作。

同場的白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）呼籲年青國民遵守政府抗疫指引，避免到人多的地方聚集。

特朗普在記者會上再次以「中國病毒」（Chinese Virus），他否認這個言詞有種族歧視成份，稱病毒是來自中國，強調這是不滿中國稱「美軍將病毒傳到當地」的說法。他又指中國目前並沒有要求華府暫緩徵收關稅的要求。

另外，財長姆努欽（Steven Mnuchin）17日曾警告，假如白宮的1萬億美元刺激經濟方案不獲國會通過，美國的失業率可能升至20%。特朗普在記者會上澄清，這個說法只是最壞的情況。