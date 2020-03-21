美國防部：3月19日成功試驗高超音速滑翔體

美國海軍、陸軍及導彈防禦局（Missile Defense Agency）當地時間3月19日下午10時30分於夏威夷成功試驗計劃中的通用高超音速滑翔體（Common Hypersonic Weapon Glide Body，C-HGB）。國防部20日公布有關消息。

新聞稿上寫道說：「國防部3月19日在夏威夷考艾島進行的一次飛行試驗中成功地測試計劃中的超音速滑翔體。」

五角大樓說，在試驗過程中發射「通用高超音速滑翔體」，它以成功以高超音速擊中目標。美國導彈防禦局追蹤是次發射，以便利用獲得的數據研製對抗高超音速武器的系統。

海軍戰略系統計劃總監、海軍中將沃爾夫（Johnny Wolfe）說：「此次試驗是2017年10月所完成的一號飛行試驗的成功延續，當時通用高超音速滑翔體C-HGB在我們的目標距離上實現穩定的高超音速計劃。」據他介紹，在新的試驗中，該裝置承受額外的負載，它完全勝任。

沃爾夫說：「今天我們檢查了我們的計劃，現在我們準備推進到下一階段，裝備上高超音速攻擊武器。」

試驗的裝置對於地面部隊和海軍的武器系統是通用的。

國防部高超音速發展計劃副主任懷特（Mike White）說：「今天經過測試的高超音速裝置現已做好準備研製成為地面部隊和海軍所用的武器，這是國防部正在開發的高超音速技術的幾種應用之一。」